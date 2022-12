Supermercati e negozi aperti o chiusi il giorno di Capodanno? Info e orari di domenica 1 gennaio 2023

Supermercati e negozi aperti o chiusi il giorno di Capodanno? E’ questa una delle domande più ricorrenti e ricercati nel post 31 dicembre. In tanti infatti, approfittando della giornata di Festa o forse per cercare un prodotto mancante magari al supermercato, sono alla ricerca di un negozio aperto per fare acquisti. Ma se per l’ultimo dell’anno praticamente tutte le attività e centri commerciali resteranno aperti (alcuni con orari ridotti rispetto al solito) per il 1 gennaio la situazione è decisamente differente.

I negozi e i centri commerciali resteranno chiusi domenica 1 gennaio 2023?

La risposta sembrerebbe essere sì. Il 1 gennaio è infatti una di quelle (pochissime) giornate in cui centri commerciali, negozi e supermercati resteranno con le serrande abbassate. A Roma ad esempio, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, praticamente tutti i grandi centri dedicati allo shopping (Roma Est, Maximo, Anagnina, ecc.) resteranno chiusi. E questo sia nella Capitale che in Provincia. Ma anche nel resto del Paese la situazione sarà pressoché identica e la maggior parte delle attività presenti nelle grandi città seguirà questa linea.

Elenco negozi aperti a Capodanno

Le uniche eccezioni potrebbero essere rappresentate da quei punti vendita delle grandi catene, anche quelle presenti all’interno dei centri commerciali, ma il consiglio è sempre quello di verificare nei singoli siti internet dei negozi. Lo stesso discorso si può fare ad esempio per i Cinema multi sala o i ristoranti, con soprattutto questi ultimi che dovrebbero essere regolarmente aperti. Sicuramente aperto, dalle 16.00, sarà però – in evidente controtendenza – il centro commerciale Porto Allegro a Montesilvano in Provincia di Pescara. Ad ogni modo qualora dovessimo trovare ulteriori centri aperti li inseriremo in questo articolo.

