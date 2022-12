Supermercati e negozi aperti a Roma e nel Lazio domenica 1 gennaio 2023? Orari e info

I supermercati e i negozi di Roma saranno aperti il 1 gennaio 2023? E se sì, quali? Che dire dei centri commerciali? Sono queste alcune delle domande più ricorrenti in questi giorni di Festa considerando anche pranzi e cenoni che terranno impegnate le famiglie almeno fino a Capodanno. Un acquisto last minute, un ingrediente “mancante”, una visita di parenti a sorpresa o più semplicemente magari la voglia di fare una passeggiata approfittando del giorno libero. Ma se per il 31 dicembre non ci saranno particolari problemi (tranne magari per gli orari che saranno ridotti), per il 1 gennaio la situazione è decisamente differente. Vediamo allora tutte le informazioni utili sulle attività aperte il primo dell’anno.

Negozi, supermercati e centri commerciali aperti durante le Feste a Roma e nel Lazio: Orari e info utili

Centri commerciali e negozi saranno aperti a Roma domenica 1 gennaio 2023?

Partiamo dai principali centri commerciali della Capitale e del Lazio nelle zone di Provincia. Di solito infatti all’interno di queste strutture è possibile trovare praticamente tutto e inoltre si prestano alla perfezione per chi desidera fare una semplice passeggiata. Ma il 1 gennaio praticamente quasi tutti i centri commerciali osserveranno il giorno di chiusura. Questi i principali:

Centro commerciale Anagnina: CHIUSO

Arca di Capena: CHIUSO

Roma Est: CHIUSO

Centro Commerciale Porta di Roma: CHIUSO

Centro Commerciale Latina Fiori (Latina): CHIUSO

Centro Commerciale Morbella Che Shopping (Latina): CHIUSO

Sedici Pini (Pomezia – Roma): CHIUSO

Maximo: CHIUSO ( Aperto il Joe Village con orario 14.00-1.00

Un discorso differente potrebbe riguardare tuttavia i supermercati presenti all’interno ma anche in questo caso quasi tutte le attività resteranno con le serrande abbassate. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da qualche negozio delle grandi catene ma il consiglio è quello di verificare sempre prima tramite i singoli siti ufficiali dei punti vendita.

