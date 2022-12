Negozi, supermercati e centri commerciali aperti il 25 e 26 dicembre 2022 a Roma e nel Lazio: Orari e info utili

C’è aria di festa, il Natale incalza, gli alberi sono già pronti, agghindati, nelle case degli italiani, pronti ad accogliere tutta la magia di questo periodo e, perché no, a conservare tutti regali che aspettano la mattina del 25 dicembre per poter essere aperti. Per molti sarà anche un momento di relax, dopo un autunno lavorativo particolarmente pieno, per altri, invece, si continuerà a lavorare per fornire servizi utili alla cittadinanza. Tra gli eventi più attesi ci sono i grandi pranzi, le cene, le visite ai parenti, e gli eventi che non mancheranno per poter trascorrere le feste nel miglior modo possibile. Tuttavia, rimangono delle domande logistiche per essere pronti al periodo delle chiusure natalizie: quali supermercati e centri commerciali rimarranno aperti durante le feste? Ecco allora una rassegna degli esercizi che rimarranno aperti nelle giornate di Natale e Santo Stefano per questo 2022, così che nel caso possiate sempre fare scorta di quello di cui avete bisogno, oppure per dei regali dell’ultimo minuto. La lista è da considerarsi in continuo aggiornamento, perché molti degli orari al momento ancora mancano.

I centri commerciali aperti il 25 e 26 dicembre 2022 a Roma e nel Lazio

Ecco allora gli orari che i centri commerciali di Roma e del Lazio hanno deciso di osservare durante le giornate di 25 e 25 dicembre 2022:

Centro commerciale Anagnina

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Arca di Capena

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale Roma Est

Aperture Natalizie

NEGOZI:

Mercoledì 24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

Giovedì 25 dicembre chiuso;

Venerdì 26 dicembre chiuso;

Mercoledì 31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

Giovedì 1 gennaio chiuso;

Mercoledì 24 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

Giovedì 25 dicembre dalle 18.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

Venerdì 26 dicembre dalle 16.00 alle 23.00; (facoltativa dalle 14.00)

Mercoledì 31 dicembre dalle 9.00 alle 18.30;(facoltativa fino alle 20.30)

Giovedì 1 gennaio dalle 18.00 alle 23.00; (apertura facoltativa dalle 14.00; chiusura facoltativa alle 24.00)

Centro Commerciale Porta di Roma

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 10.00 alle 22.00;

1 Gennaio chiuso

Centro Commerciale La Romanina

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 18.30;

1 Gennaio chiuso;

Martedì 6 Gennaio dalle 9.00 alle 20.30

Centro Commerciale Latinafiori

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.30 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Morbella Che Shopping (Latina)

Aperture Natalizie

24 Dicembre 8:00-21:00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre 8:00-21:00;

1 Gennaio chiuso;

Gli Archi (Frosinone)

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 21.00;

1 Gennaio chiuso

La Grange (Frosinone)

Aperture Natalizie

24 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

25 e 26 Dicembre chiuso;

31 Dicembre dalle 9.00 alle 20.30;

1 Gennaio chiuso

Articolo in aggiornamento nei prossimi giorni..