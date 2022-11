Roma, il piano del Campidoglio per la mobilità nelle feste: gratis metro e bus, sconti sui taxi

Roma. Presentato ieri, venerdì 25 novembre, dal sindaco Gualtieri e dall’assessore Patané il piano sulla mobilità per il Natale 2022. Progetto presentato in sinergia tra Atac, Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità, al suo interno sono previste per i cittadini tutta una serie di gratuità e di agevolazioni. Il fine è quello di convincere gli utenti a lasciare a casa l’auto ed utilizzare i mezzi pubblici.

L’intervento sul trasporto pubblico

Il primo pacchetto di interventi ha a che fare con il trasporto pubblico. Infatti, nei giorni 8, 11, 18 e 24 dicembre bus, tram e metro della Capitale saranno gratuiti. Ma c’è di più: dall’8 dicembre all’8 gennaio saranno gratuite anche le linee 100, Freel e Freel 2, le quali coprono la tratta che parte o da Termini o da Piazzale dei Partigiani e vanno verso Palazzo Chigi. Saranno inoltre potenziate le corse degli autobus nei giorni cruciali delle feste mentre le metro aumenteranno il servizio nelle seguenti giornate: 8, 10, 11, 17, 18, e 24 dicembre.

Vigilia, Natale e ultimo dell’anno

Nella vigilia e a Natale, le rete funzionerà fino alle 21 anche se diverse linee continueranno le corse fino alle 23.30. La rete degli autobus notturni sarà invece attiva a partire dalle 24. Il 31 dicembre invece bus e tram resteranno attivi fino alle 21 mentre le metropolitane fino alle 2.30, stesso discorso per gli autobus necessari per raggiungere le stazioni delle metro.

Ztl, taxi e NCC

Veniamo adesso alla Ztl. Sarà chiusa dall’8 dicembre all’8 gennaio quella di Centro e Tridente dalle 6.30 del mattino alle 20 della sera, eccezion fatta per il giorno di Natale. Veniamo infine all’accordo tra taxi e NCC. Dal primo al 31 dicembre i cittadini maggiorenni avranno diritto ad uno sconto del 50% per un massimo di 20 euro a corsa; lo sconto vale sia su taxi sia su NCC. Potranno usufruire gratis di questo trasporto le persone con disabilità. Il servizio prevede un massimo di due buoni viaggio al giorno e per accedervi basterà pagare con carta di credito o bancomat e essere registrati sul sito di buoniviaggiroma.romamobilita.it. Previste iniziative di promozione anche per i servizi in sharing.