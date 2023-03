Bonus vacanze INPS 2023: quali sono, chi può fare domanda. L’INPS ha promesso nuovi bonus per le vacanze 2023, che verrà destinati ai figli dei dipendenti dell’Ente oppure a di tutti i pensionati provenienti dalla Pubblica Amministrazione. Questi ultimi, in tal caso, dovranno essere iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, Gestione Dipendenti Pubblici o Gestione Fondo Postelegrafonici.

Il Bonus Vacanze dell’INPS

Il bonus vacanze consentirà ai ragazzi che potranno beneficiarne, di poter andare in vacanza nel periodo estivo del 2023. Questo beneficiando un contributo, che potrà essere totale o parziale, per coprire i costi dello stesso viaggio di piacere. L’INPS per l’occasione ha pensato tre bandi differenti, legati per l’appunto al bonus vacanze:

Estate INPSieme Italia, dove sono previsti soggiorni di studio nelle località italiane;

Estate INPSieme estero, che prevede soggiorni di studio in Paesi europei ed extraeuropei;

Soggiorni di studio finalizzati al conseguimento di certificazioni per la conoscenza di una lingua straniera, come riportato dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR).

I requisiti per poter fruire di questo bonus vacanza, variano dall’età del giovane studente e dalla scuola che frequenta. Infatti, per il bando ” Estate INPSieme Italia” possono partecipare ragazzi dalle scuole elementari alle superiori. Per il bando “Estate INPSieme Estero” possono parteciparvi i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado (scuola media). Per il corso di lingue all’estero, i ragazzi:

devono avere minimo 16 anni

frequentare una classe tra terzo o quinto anno di scuola superiore;

possedere un certificato di B1 della lingua straniera che andranno a studiare all’estero.

Per poter partire, sarà necessario presentare il DSU per l’ottenimento del modello ISEE, che servirà a definire il contributo con cui si potrà partire per la meta di studio italiana oppure estera. Le domande dovranno essere inviate entro il 27 marzo 2023 alle ore 12.00, attraverso la piattaforma online messa a disposizione dall’INPS.