Dove andare a Pasqua: le idee migliori per gite e viaggi brevi

Pasqua 2023 è alle porte e concederà alcuni giorni di pausa da scuola e di vacanza dal lavoro per molte persone. Cadrà domenica 9 aprile e il ponte si protrarrà in quasi tutta Italia fino a martedì 11 aprile. Perché non approfittarne per una gita fuori porta o un viaggio breve che rimandavate da tempo? Non avete idee? Ve le diamo noi! Ecco tutte le migliori tappe in Italia e in Europa.

Le idee migliori per gite e viaggi brevi

Sta arrivando la primavera e durante i giorni delle vacanze di Pasqua è previsto un buon clima soleggiato in quasi tutta la penisola. Sembra che tutto sia al posto giusto per concedersi una bella gita fuori porta! Cosa aspettate? Le mete in Italia sono tantissime, ecco alcune idee:

Una bella idea che si concilia con il clima è quello di trascorrere la Pasqua al lago. In Italia ci sono tantissimi laghi affascinanti, primo fra tutti il Lago di Garda, con il suo panorama mozzafiato e la Rocca di Riva del Garda. Qui troverete un interessante sito storico ed artistico, per conciliare la natura alla cultura e al buon cibo. Anche il Lago di Como in Lombardia offre un meraviglioso spettacolo naturale. Oppure, se siete al centro Italia, potete optare per un tour dei laghi del Lazio: Lago di Nemi, Bracciano, Vico, Bolsena, Albano, e tanti altri!

La primavera è un ottimo momento anche per fare un po’ di trekking e delle escursioni in montagna, per staccare un po’ dalla città e respirare un po’ di aria buona e senza smog. Un itinerario strepitoso e un po’ insolito si trova in Abruzzo e segue un itinerario tra i borghi della Majella, caratteristici e talmente spettacolari che vi lasceranno senza fiato!

La Liguria è una tappa fantastica per festeggiare la Pasqua, perché è il periodo in cui la città si risveglia e i suoi colori pastello vengono valorizzati dalle luci calde della primavera in arrivo. Troverete dei paesaggi bellissimi e potrete fare un giro tra le Isole delle Cinque terre, mangiare del buon pesto casereccio e fare una passeggiata nella città di Genova, molto sottovalutata dai più, ma tanto affascinante e ricca di storia.

Dove andare a Pasqua in Italia

Le idee per una gita fuori porta in Italia non sono finite, anzi. Ci sono tantissime mete ottime per la primavera: la Puglia viene considerata una tappa prettamente estiva, ma non è così. Durante la primavera c’è un ottimo clima, non troppo afoso, che permette di godersi le piccole città che non sono troppo affollate. Un’ottima idea è quella di organizzare una gita per andare a vedere i trulli ad Alberobello, oppure fare una bellissima escursione lungo il Gargano e poi visitare l’adiacente città di Vieste. Una delle mete più gettonate per Pasqua è sicuramente la Sicilia: in questi giorni il clima è mite e le città non sono affollate. Potrete festeggiare la Pasqua più bella della vostra vita in riva ad un mare splendido, mangiando dell’ottimo cibo e le persone del posto vi faranno sentire molto ben accolti. Anche Matera, città dei sassi e della cultura, è spesso sottovalutata, ma è ricca di storia e arte tutta da scoprire! I Sassi ospitano ora musei come la Casa Grotta di Vico Solitario, con mobili e utensili artigianali d’epoca, sicuramente interessanti da visitare. Infine, come possiamo non citare i bellissimi e numerosi borghi medievali di cui è ricca l’Italia? Umbria e Toscana sono gli scrigni di queste meraviglie, da Perugia a Siena, passando per San Gimignano, Pisa, Monteriggioni e molti altri luoghi che vi lasceranno affascinati. Ma ogni regione ha i suoi borghi, come il Lazio, che vanta piccoli gioielli sia nell’entroterra che a picco sul mare, come San Felice Circeo.

Dove andare a pasqua in Europa

Per queste vacanze di Pasqua è un’ottima idea anche optare per un breve viaggio in Europa, magari trascorrendo il fine settimana in una Capitale che ancora non avete visitato! Alcune buone idee di mete vicine sono Vienna, la capitale dell’Austria, che vanta alcuni musei d’Arte tra i più belli del continente. Non solo, anche la vicina Croazia è ricca di sorprese che vi lasceranno a bocca aperta. Tra le città must ci sono anche Valencia in Spagna, Lisbona in Portogallo e Amsterdam. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta, soprattutto con le compagnie low cost che in un paio di ore e poche decine di euro vi portano ovunque in Europa!