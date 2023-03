Cosa fare a Pasqua 2023 con i bambini: tante idee per festeggiare in modo divertente e originale. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Ma se il periodo pasquale per molti significa feste con gli amici, pranzi tradizionali e le immancabili uova di cioccolato, dopo l’ennesimo anno passato così può capitare di voler fare qualcosa di insolito, originale o semplicemente di diverso. E allora in questo articolo ti daremo qualche consiglio per festeggiare il giorno di Pasqua in modo insolito e originale.

Cosa fare a Pasqua 2023?

Trascorrere il 9 aprile 2023 nel migliore dei modi richiede tanta creatività ed esistono diversi modi per passare Pasqua in compagnia senza annoiarsi. In questo articolo quindi troverai 22 idee originali per trascorrere Pasqua 2023 in modo alternativo e divertente. Iniziamo subito!

Il pic-nic all’aperto

Per chi rimane in città, a Milano o a Roma, le cose da fare non mancheranno sicuramente. Ma per chi vuole contenere la spesa e non fare pazzie una buona alternativa è quella di organizzare un pic-nic al parco. Ricordati di mettere nel cestino da pic nic bibite fresche e qualche dolcetto… altrimenti che Pasqua sarebbe?

Preparare una torta pasquale

Gli amanti della cucina non aspettano altro che un’occasione come questa per sbizzarrirsi con la creatività e la fantasia! Pasqua è l’occasione giusta per preparare dei cupcake dai colori pastello, magari a forma di coniglietto o di uova! Le idee per sbizzarrirsi sono tante e siamo sicuri che i tuoi ospiti apprezzeranno.

Weekend in agriturismo

Per chi ama il buon cibo e vuole godersi una giornata all’insegna del relax e della natura, un buon luogo dove soggiornare sono gli agriturismi. Ce ne sono tantissimi e festeggiare Pasqua 2023 lontano dal caos e immergendosi nella natura ti aiuterà a rigenerarti nel migliore dei modi. In questi articoli te ne consigliamo alcuni davvero niente male!

Decorare casa a tema pasquale

Chi l’ha detto che i decori per la casa siano solo per feste come il Natale? Noi siamo grandissimi amanti delle ghirlande decorative e ci piace realizzarli in base alle stagioni. Una bella idee per festeggiare Pasqua in modo insolito è quindi realizzare delle decorazioni pasquali. Puoi utilizzare una base in polistorolo e addobbarla con fiori, ramoscelli e altri decori pasquali! Siamo sicuri che renderà la tua casa davvero accogliente.

Andare a divertirsi al lunapark

Un modo originale per trascorrere Pasqua è quello di cercare un parco divertimenti vicino a te dove poterti divertire insieme alla persona amata. Montagne russe, tazze e macchine da scontro sapranno rendere il giorno di Pasqua un giorno diverso dal solito e sicuramente molto divertente. Perché non provare a vincere quel peluche gigante ai barattoli di latta?

Fine settimana in una città europea

Pasqua offre la possibilità di fare un bel weekend lungo. Organizza un viaggio in una città europea. Le città più belle da prendere in considerazione per avere un’atmosfera in pieno stile pasquale? Siviglia, ma anche le Isole Canarie, Nizza e Bruxelles. Ecco qualche consiglio sulle migliori destinazioni europee dove a Pasqua 2023!