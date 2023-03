Offerte viaggi Pasqua 2023 low cost: i trucchi per risparmiare. Il periodo di Pasqua è perfetto per viaggiare e godere dell’inizio della primavera: ecco i trucchi per prenotare spendendo meno.

Sappiamo tutti che quello di Pasqua è un periodo ideale per viaggiare: si può finalmente godere delle prime belle giornate di sole, e allo stesso tempo l’estate afosa e asfissiante è ancora lontana. Un perfetto equilibrio, insomma, che ritroviamo anche nei prezzi. A Pasqua è possibile spendere decisamente poco in viaggio, e farlo senza dover pagare i prezzi (e sopportare la calca) del periodo estivo. Ma se già i giorni di Pasqua sono ideali per viaggiare, per il meteo e per i prezzi bassi, ci sono anche una serie di accorgimenti che possiamo prendere per spendere davvero pochissimo. Basta seguire quattro consigli, semplicissimi e facili, per riuscire a spendere meno della metà dei prezzi normali. Vediamoli insieme.

Il primo trucchetto per spendere meno nei nostri viaggi durante il periodo di Pasqua è semplicissimo: prenotare entro il 9 marzo. Essendo la Pasqua del 2023 il 9 aprile, significa in sostanza prenotare almeno un mese prima. E vale sia per le prenotazioni dei mezzi di trasporto sia per alberghi e altre strutture ricettive. I prezzi, in questo modo, saranno decisamente più bassi. Il secondo trucco è quello di scegliere con astuzia la nostra destinazione.vAlcune mete europee, infatti, oltre che soleggiate e bellissime, nel periodo di Pasqua costano anche pochissimo. Sono città come Siviglia, Marsiglia, Budapest, Porto e Atene. E ce ne sono moltissime altre. L’importante è evitare quelle che invece, in primavera, sono tra le città più costose, come Parigi. Veniamo al terzo trucco per spendere meno nei nostri viaggi pasquali. Anche in questo caso è incredibilmente semplice.

Poniamo il caso di aver deciso di andare una settimana a Budapest. Bene, è una meta bellissima e decisamente economica, ma per spendere ancora meno dovremmo scegliere il mezzo di trasporto ideale, che sia quindi efficiente ed economico. A seconda del nostro punto di partenza potrebbe essere un volo low cost, oppure un bus (come i Flixbus), oppure il car sharing.vE poi ci sono le offerte. Ce ne sono moltissime per i turisti di tutto il mondo, e per trovare quelle giuste, una volta decisa la nostra meta ideale per le vacanze pasquali, non ci resta che andare su Google e trovare sconti, prezzi ribassati e offerte di tutti i tipi. Molti alberghi, per esempio, offrono una notte gratis ogni cinque prenotate.