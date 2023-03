Cos’è il wi-fi calling: ecco come telefonare quando non prende il cellulare

A chi non sarà mai capitato di trovarsi in un luogo dove il telefonino non prende bene, ad esempio in certe stanze della casa o dell’ufficio, dove però il wi-fi ha il massimo delle tacche? Questo costringe a chiedere all’interlocutore di fare chiamate tramite Whataspp e comunque a perdersi le telefonate che nel frattempo sono arrivate sulla normale linea telefonica. Se tale problematica persiste da diverso tempo, anche la soluzione è sempre stata a portata di mano e si chiama wi-fi calling. Quest’ultima, pur essendo disponibile da diverso tempo, arriva a tutti gli effetti in Italia solo adesso. In particolare, nelle ultime settimane, solo le aziende Tim e Wind 3 hanno lanciato il servizio anche se con alcuni limiti dettati da loro scelte di marketing. Cerchiamo ora di capire di che cosa si tratta.

Aumentare il segnale WiFi del modem: dove posizionarlo?

Come funziona il wi-fi calling

La chiamata wi-fi è un servizio grazie al quale è possibile effettuare e ricevere normali chiamate che però non sono veicolate tramite la rete telefonica ma con il wifi, per l’appunto. Ciò consente di mettersi in contatto con i propri interlocutori anche quando il telefonino non prende bene. Il servizio, è disponibile sulla maggior parte dei dispositivi Android e Ios e le modalità di funzionamento sono simili a quelle delle canoniche telefonate. Nella fattispecie, l’utente che utilizza questo servizio continua a ricevere le chiamate anche se è fuori da copertura cellulare. Ma non solo.

Se la copertura cellulare c’è ma è cattiva, grazie alla funzionalità del wi-fi calling è possibile migliorare la qualità della telefonata stessa. I vantaggi rispetto ad una chiamata via WhatsApp sono evidenti. Se quest’ultima, infatti, non protegge dalla perdita di chiamate o dal degrado delle stesse, come ad esempio quelle effettuate in ascensore o in garage, con la chiamata wi fi queste problematiche saranno solo un ricordo lontano. Ma cosa bisogna fare per attivare la funzionalità del wi-fi calling?

L’attivazione del servizio

Per avere il servizio è necessario essere in possesso di una sim con un operatore che la supporti ed anche uno smartphone compatibile. È poi necessario installare l’ultima versione del sistema e una volta soddisfatti tali requisiti, il wi fi calling è attivo in automatico anche se l’utente può disabilitarlo in qualsiasi momento dalle impostazioni del proprio telefonino. Il servizio è gratuito ma al momento in Italia è attiva una limitazione. Vale a dire che ad oggi le reti Tim e Wind 3 – le uniche ad aver attivato tale servizio – supportano la preziosa funzionalità solo per chiamate sulle proprie reti wi-fi.