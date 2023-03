Gennaro Della Volpe, chi è Raiz: età, carriera, canzoni, moglie e Mare Fuori

Gennaro Della volpe sarà ospite negli studi di Domenica In e racconterà tutto di sé: dalla vita privata alla carriera. Parlerà a Mara Venier di com’è interpretare Raiz in Mare Fuori e ripercorrerà la sua vita da musicista, siete curiosi e volete scoprirne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui.

Chi è Gennaro della Volpe: età, carriera

Gennaro della Volpe è un cantautore e attore italiano, nasce a Napoli il 22 aprile 1967 sotto il segno del Toro. Oggi ha 55 anni e una grande carriera musicale alle spalle, iniziata da giovanissimo. Si diploma al Liceo classico statale del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e diventa subito la voce della band Almamegretta. Intraprende, così, diversi progetti musicali fino a quando, nel 2014 pubblica il suo primo album da solista “Wop”, anticipato dal singolo “Scegli me”. Nel 2007 esce un nuovo album dal titolo “Uno” e nel 2011 arriva il terzo album “YA!”. Nel 2014 pubblica un altro disco con Fausto Mesolella e nel 2021 l’ultimo disco in collaborazione con Lucariello.

Le canzoni più famose

La sua carriera musicale è molto variegata e parallelamente alla carriera da solista è tornato anche a cantare con gli Alamamegretta e la discografia è molto ampia:

1993 – Animamigrante

1995 – Sanacore

1996 – Indubb

1998 – Lingo

1999 – 4/4

2001 – Imaginaria

2002 – Venite! Venite!

2013 – Controra

2016 – Ennenne Tra i singoli più importanti, invece, troviamo:

1996 Sanacore Reprises

2001 Fattallà

2001 Fa’ ammore cu’mme

2010 Nun te scurda’ (Passione version)

Raiz in Mare Fuori

Gennaro della Volpe ha iniziato anche la carriera come attore e ha spopolato recitando in mare Fuori, in cui veste i panni di Don Salvatore Ricci, è un capo clan e i suoi due figli sono Ciro e Rosa. Non solo, Raiz è anche cantautore e cantante della sigla della serie “O Mar For”. Gli altri brani della serie che portano il suo nome sono: “Ddjoe Mane” e “Tic Tac (non è andata così)”.

Vita privata, Instagram e moglie

Sulla vita privata del cantante non si hanno molte informazioni e non è chiaro se sia sposato o meno. Ha fatto molto parlare di sé per alcune recenti dichiarazioni, in cui prima si è dichiarato antirazzista e molto sensibile alle discriminazioni e poi ha rilasciato dichiarazioni espressamente razziste. Per un periodo si è anche convertito all’ebraismo, ma pare che questa fase sia terminata. Sicuramente è un personaggio singolare che fa molto parlare di sé. Ha un profilo Instagram seguito da circa 50mila followers.