Chiara Ferragni e Fedez, Fabrizio Corona: ‘Lei vuole divorziare’. Ultime news sui ‘Ferragnez’

Chiara Ferragni e Fedez sembrerebbero ad un passo dal baratro, sull’orlo di una crisi trattenuta a forza entro i confini di casa propria, perché giornali e tabloid non impazziscano all’improvviso. Per il momento, come abbiamo avuto modo spesso di raccontarvi in qualche articolo, i segnali non sono mancati, e sono tutt’altro che ambigui. Ma ora, ne arriva un altro che sembra aver scoperchiato completamente il vaso di Pandora. A raccontare gli ultimi particolari è il maestro del gossip Fabrizio Corona, che dichiara di essere molto informato sulla vicenda e ha voluto rivelare qualcosa in merito proprio nelle ultime ore. Vediamo cosa ha detto.

Fabrizio Corona e le ultime rivelazioni sui Ferragnez

Corona non perdona, neppure se sei uno dei Ferragnez. Anzi, a maggior ragione, lo scoop è troppo succulento per starne alla larga. La prospettiva di una crisi matrimoniale all’indomani del Festival di Sanremo 2023 sembra farsi sempre più viva e concreta. Nonostante l’influencer di recente abbia anche postato delle storie in cui teneva la mano al marito, i due non sembrano passarsela molto bene. Ecco cosa ha rivelato Fabrizio Corona sul suo canale Telegram negli ultimi giorni.

Sull’orlo di una crisi matrimoniale

Sono settimane, in realtà, che Fabrizio Corona si esprime in merito al tema di una incombente crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, dicendo che il matrimonio tra le due star di Instagram sarebbe arrivato al capolinea definitivo. Come anticipato, sul proprio canale Telegram, l’ex fotografo ha rilasciato nuove e scottanti rivelazioni in merito alla faccenda, dicendo: ”Dopo la bufera post Sanremo, le acque in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo. La vicenda è complessa in quanto con Amazon è prevista da contratto una nuova stagione della serie Ferragnez e, allo stato attuale, rischia di sfumare tutto. Ecco spiegati i motivi della poca presenza sui social di Fedez, che da una parte deve fronteggiare la situazione familiare e dall’altra ha la pressione degli impegni lavorativi”.