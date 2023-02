Rosa Chemical è fidanzato? Vita privata del cantante

Rosa Chemical è al centro dei pettegolezzi sulla vita delle star e dei personaggi che hanno animato il palco dell’Ariston nei giorni scorsi. Nella gara di Sanremo è arrivato ottavo con la canzone “Made in Italy” e ha fatto parlare di sé molto spesso per via di vari scandali che ha creato, tra cui il bacio con Fedez. Adesso tutti e tutte si chiedono: ma Rosa Chemical è fidanzato? Ecco tutto quello che sappiamo sulla vita privata del cantante.

Rosa Chemical è fidanzato?

Rosa Chemical ha avuto una storia di quattro anni con la modella Bibi Santi, ma il loro amore si è concluso nel 2021. Il nome di lei sta facendo scalpore perché non è nuova alla cronaca, infatti, nell’estate dell’anno scorso è stata la mandante del tentato omicidio di un altro suo ex Simba La Rue. Ad oggi lei si torva ai domiciliari e sembra non riesca ad accettare la fine delle sue relazioni. Anche con Rosa Chemical aveva reagito male, accusandolo su tutti i social: “Millanti tanto l’amore e dopo un mese e mezzo stai già con un’altra” e lo aveva denunciato rendendo pubbliche alcune loro conversazioni in cui lui giurava di voler stare con lei per sempre. Ad oggi non sappiamo se Rosa Chemical sia fidanzato, perché vuole tenere molto segreta questa parte della sua vita.

Vita privata del cantante

Rosa Chemical non ha rilasciato indiscrezioni sulla sua vita privata o sui suoi amori, quindi al momento non sappiamo se sia innamorato e condivida le giornate con qualcuno, oppure no. Di certo sappiamo che è una persona queer che va oltre il binarismo di genere e per quanto riguarda l’orientamento sessuale, non si pone limiti. Si è dichiarato pansessuale e anche poliamoroso, cioè può innamorarsi e intrattenere relazioni con più persone contemporaneamente. Ha affermato di aver sperimentato molto con la sua sessualità, di aver fatto sesso con uomini donne, persone queer, a tre e anche a pagamento con una prostituta molto più grande di lui. Quel che è certo è che dopo gli scandali con la sua ex, non lascerà trapelare altre informazioni con molta leggerezza. Il rapper ha dichiarato di volere anche dei figli in futuro.