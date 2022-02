Rose Chemical a Sanremo 2022 con Tananai: chi è, età, canzoni, modello, Gucci, Instagram

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Questa sera, venerdì 4 febbraio, ci sarà la serata dedicata alle cover e sul palco dell’Ariston insieme a Tananai, che gareggia, salirà Rose Chemical. Insieme si esibiranno sulle note di A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Rose Chemical: chi è, età, carriera e canzoni

Rose Chemical, all’anagrafe Manuel Franco Rocati, è nato a Grugliasco il 30 gennaio del 1998 ed è un rapper. Lo pseudonimo che utilizza è l’unione dei termini Rosa, tributo alla madre, e Chemical, alla band My Chemical Romance. La sua carriera è iniziata con la pubblicazione del singolo Kourinikova nel 2018, poi è diventato modello per la marca di moda Gucci. E’ stato anche un artista di graffiti e nel 2021 ha pubblicato il singolo britney 😉 in collaborazione con MamboLosco e Radical. Insomma, un successo dopo l’altro per un giovanissimo cantante che stasera salirà sul palco dell’Ariston con l’amico Tananai. c

Chi è la fidanzata do Rose Chemical

Non abbiamo informazioni sulla sua vita privata, ma a quanto pare la sua relazione più lunga è stata con una modella. Di cui non si conosce l’identità.

Instagram

Su Instagram con l’account @gipsyboirosa vanta 73 mila followers.