Fedez e il bacio con Rosa Chemical: la Rai rischia una multa di 600 mila euro, ecco perché

Nonostante Sanremo sia ormai finito da diversi giorni, le polemiche non si placano. Continua, infatti, ad essere oggetto di attenzione il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, un gesto provocatorio che non ha mancato (e non manca) di far discutere, tanto da conquistarsi l’appellativo di ‘Caso Sanremo’. Ora, l’Agcom ha posto tale situazione all’ordine del giorno del Consiglio di mercoledì prossimo mentre non è da escludere una possibile sanzione per la Rai rispetto ad un’altra situazione che ha fatto molto discutere: il ‘Caso Blanco’.

Blanco distrugge le rose a Sanremo: indagato dalla Procura di Imperia

Il ‘Caso Sanremo’ e gli accertamenti dell’Agcom

Come anticipato, l’Agcom ha posto il ‘Caso Sanremo’ all’ordine del giorno del Consiglio di mercoledì prossimo. In questa circostanza si prenderanno in esame sia gli aspetti relativi ad eventuali violazioni normative legate alla pubblicità occulta di profili social su Instagram, sia le violazioni della normativa sulla tutela dei minori per i casi che hanno visto coinvolti Rosa Chemical, Fedez e Blanco. Verrà, pertanto verificato il rispetto delle norme del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici (Tusma), del contratto di servizio Rai e del codice di autoregolamentazione delle tivvù. Ad essere nel mirino dell’Agcom un’occulta pubblicità ad Instagram in quanto, se in un determinato momento c’è una pubblicità lo spettatore deve esserne informato; in caso contrario siamo di fronte ad un’infrazione dei diritti degli utenti. L’Agcom è dunque pronta a verificare se ad essere pubblicizzato sia stato il profilo privato di Amadeus e non quello della Rai.

L’inchiesta per Blanco e l’eventuale sanzione

Intanto, la procura di Imperia ha aperto un’inchiesta per danneggiamenti nei riguardi di Blanco che, come si ricorderà, nel corso della sua esibizione ha distrutto la circostante sceneggiature floreale per problemi tecnici, relativi all’audio in cuffia. In merito a quanto verificatosi, l’Agcom rende noto che: ‘Secondo le indicazioni europee, il minore va tutelato fino alle ore 23. In caso di violazione la Rai rischia una sanzione fino a 600mila euro.