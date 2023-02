Quanto guadagna Marco Mengoni? Patrimonio del vincitore di Sanremo 2023

Marco Mengoni è tornato al centro dei gossip e della curiosità dopo la sua vittoria a Sanremo 2023 e in molti si chiedono a quanto ammonti il suo patrimonio. Quanto guadagna con la sua musica e durante i concerti? Data la grande curiosità, cerchiamo di sciogliere qualche dubbio rivelandovi guadagni e cachet del cantante.

Il patrimonio di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023

Marco Mengoni ha vinto il festival di Sanremo con la sua canzone “Due vite“, dieci anni dopo la prima vittoria del festival nel 2013 con “L’essenziale”. Data la fama e il successo del cantante, tutti si stanno chiedendo quanto alti siano i suoi guadagni. Giustamente lui non ha mai reso pubblici i suoi guadagni per una questione di privacy, ma è possibile farsi un’idea facendosi due conti. Se parliamo dei suoi dischi, generalmente ogni cantante guadagna circa 1,50 euro per ogni cd venduto, se guardiamo alla carriera di Mengoni è facile intuire i guadagni. Ha collezionato 60 dischi di platino, tre d’oro e quasi 4 milioni di copie vendute durante la sua carriera. Il primissimo contratto con la Sony prevedeva un guadagno di 300mila euro, cifra che sarà aumentata negli anni in modo esponenziale. Ai dischi, però, vanno aggiunti i guadagni derivanti dai concerti, che sono ben più alti. In generale, ogni band o cantante guadagna dal 15% al 50% sul costo del biglietto. Mengoni ha in previsione un tour di 7 date negli stadi italiani nel 2023 e i costi dei biglietti partono dai 50 euro.

Patrimonio del vincitore di Sanremo 2023

Se vogliamo avere un’idea del suo patrimonio, quindi, dobbiamo tenere in considerazione i guadagni derivanti dalla vendita dei dischi, dei biglietti dei concerti e dal contratto con la casa discografica. Per quanto riguarda Marco Mengoni, però, dobbiamo inserire nel calcolo anche i proventi della sua agenzia. Il nome è “No Comment” e da una parte si occupa di attività immobiliari, mentre dall’altra produce e distribuisce poster, cd, adesivi libri e molto altro per i grandi nomi della musica italiana. L’Agenzia è in forte crescita e, come riporta Money.it, nel 2021 ha fatturato quasi 900 milioni di euro, il 43% in più rispetto all’anno scorso. Insomma, il suo patrimonio sarà sicuramente a sei zeri e vanta milioni di euro.

Cachet di Sanremo

Molti si chiederanno anche quanto lo abbia arricchito la vincita a Sanremo, ma rimarranno delusi nel sapere la verità: zero. Con la vincita di Sanremo non si guadagna nulla, se non una grande visibilità e la partecipazione all’Eurovision. Per tutti i cantanti in gara il budget previsto figura come “Rimborso spese” ed è di 48mila euro.