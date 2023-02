Marco Mengoni all’Eurovision 2023: “Avrei voluto una donna nella top five di Sanremo”

E’ il giorno dei festeggiamenti. Marco Mengoni, primo classificato, dedica la vittoria alle donne: “È semplice, le donne avevano canzoni incredibili, tra loro ci sono anche figure mitologiche, ci sono rimasto male che nessuna di loro fosse nella cinquina, dobbiamo andare avanti e cambire molte cose in questo paese, sarebbe stato bello averne almeno una. Dedico questo Festival anche e soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo. Con Due vite ha vinto anche il gospel e il soul, un fatto che in Italia non è scontato”.

Marco Mengoni voleva una donna nella TOP 5 di Sanremo 2023

Alla vigilia della finale, Mengoni ha detto di aver vissuto momenti difficili: “Mi scuso per le lacrime, non sono riuscito a trattenere l’emotività, erano lacrime di gioia. I momenti difficili si vivono, succede a tutti, ringrazio la vita per avermi dato la forza di superare esperienze forti che ti fanno crescere, sono esperienze private e vorrei che rimanessero tali”. Si aspettava la vittoria? “Sono contentissimo, è una figata pazzesca”.

Andrà all’Eurovision? “Assolutamente sì, voglio andarmi a divertire anche a Liverpool, una città in cui tra l’altro non sono mai stato”, dice Mengoni. “Non so ancora come mi preparerò, presto lo faremo al meglio ma per oggi non ci sono altre aspettattive, vorrei solo godermi questa vittoria e questa giornata. Mi godo questa giornata e me la godo con gli altri tre vincitori che condividono il podio con me, siamo tutti e tre vincitori, anzi lo siamo tutti i 28 hanno fatto un festival fantastico, tutti si meritano una foglia della palma, sono ventisette tra l’altro, le ho già contate”.

Sorpreso dall’invito, che non aveva ascoltato, Mengoni fa una battuta: “Ma devo andare io da solo? A Kiev andrei tutti insieme, porterei tutti i cantanti del Festival”. “Ribaltare il pronostico che dava Mengoni vincente? Devo essere onesto, sì ci ho pensato”, ha esordito Lazza. “Ho visto che il pezzo è cresciuto tanto, sempre più gente presa bene ma credo sia giusto così, perché Marco ha un gran pezzo e lui è un grande interprete”. L’aveva spiegato anche in una storia su Instagram: “L’hip hop ha vinto, perché è arrivato secondo a sanremo” dice Lazza, secondo con Cenere. “Questo risultato mi ha scioccato, non so davvero cosa dire. Se non che in questo momento vorrei essere la Siae di Davide Petrella, l’autore che firma sia la mia canzone sia quella di Marco Mengoni”.