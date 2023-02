Ultimo e Mengoni: ‘A Sanremo mai un saluto’, cosa è successo tra i due cantanti

Il Festival di Sanremo è finito, ma i gossip continuano a nascere. Questa volta al cento del mirino ci sono Ultimo e Mengoni, che pare non si siano mai rivolti la parola, nemmeno un saluto, durante tutto il festival. Hanno dei conti in sospeso? C’è stato un litigio passato che li ha divisi per sempre? Ecco cosa è successo davvero tra loro.

La presunta lite tra Ultimo e Mengoni

Amedeo Venza è un esperto di gossip e ha rivelato che tra i due cantanti la situazione sarebbe molto tesa: “Ultimo non ha salutato Mengoni mezza volta”. Chiaramente questa visione potrebbe essere parziale, dato che lui non è stato tutto il tempo dietro le quinte con i cantanti in gara. Per adesso questa rimane un’ipotesi che nessuno dei due cantanti ha smentito, né confermato. Quale sarà la verità? Cos’è successo davvero tra Ultimo e Mengoni? Qualche giorno fa alcune voci di corridoio sostenevano che tra i due ci fosse stata addirittura una rissa, ma questa ipotesi è stata ampiamente smentita.

Cosa è successo tra i due cantanti

Non si hanno certezze su cosa sia successo tra i due, potrebbe essere una semplice antipatia personale, oppure un fraintendimento televisivo. Alcuni, però, sostengono che questa ipotesi potrebbe essere molto valida, soprattutto se vista nell’ottica di Sanremo come gara. Marco Mengoni, infatti, è stato il favorito alla vincita in tutti i sondaggi ben prima dell’inizio del festival. Secondo i numeri, 1 italiano su 3 avrebbe votato per lui, e così è stato. Durante una diretta radio aveva dichiarato: “Che pizza essere il primo della classe, ti guardano tutti male” e sappiamo che Ultimo vuole vincere Sanremo da almeno due anni. Un altro dettaglio interessante è legato alla conferenza stampa post-festival di qualche anno fa, in cui Ultimo sembrava molto infastidito di non aver vinto. “Sì, quel ragazzo là… Come si chiama, è stato molto bravo”, aveva usato queste parole per riferirsi a Mahmood, il vincitore del festival con Soldi. Che sia tutta una questione di gelosia?