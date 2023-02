Casting Temptation Island 2023: come partecipare

Quest’estate tornerà il tanto amato programma Temptation Island su Canale5 e i casting sono già aperti, siete curiosi di saperne di più? Vorreste partecipare o siete curiosi di sapere come funzionano le selezioni? Ve lo spieghiamo noi! Ecco come funziona la procedura e come fare per partecipare allo show, che dopo un anno di pausa ritorna in prima serata!

Temptation Island 2023 si farà

Lo show è uno dei programmi più amati del palinsesto Mediaset che ha vissuto un anno di stop durante l’estate scorsa, quella del 2022. Secondo l’annuncio ufficiale il motivo riguardava il desiderio di provare nuove cose e nuove programmi in tv. La delusione del pubblico è stata talmente grande che quest’anno lo show tornerà in onda con la sua undicesima edizione e la ricerca delle coppie coraggiose che vorranno testare il loro amore sull’isola delle tentazioni è già aperta. Chi parteciperà e partirà per questo lungo viaggio nei sentimenti?

Sono aperti i Casting

Da qualche giorno, durante gli show di Canale 5 come “Amici” e “Uomini e Donne“, passa la scritta in sovrimpressione che recita: “Se siete una coppia stabile con un’età fra i 20 e 35 anni, non siete sposati, non avete figli e vi fidate l’uno dell’altra, non avrete problemi a partecipare a Temptation Island chiamando lo 063721721 oppure compilando il form sul sito www.wittytv.it”. Il pubblico è subito impazzito di gioia per la notizia ufficiale. Filippo Bisciglia è alla conduzione dello show da ben otto anni, quindi si presuppone che condurrà anche quest’edizione, che, come gli altri anni, dovrebbe andare in onda in estate a partire dal mese di luglio.

Come partecipare a Temptation Island

Per chi desidera partecipare al programma per mettere alla prova il proprio amore, è il momento giusto per candidarsi! Ogni anno le richieste sono più di migliaia, quindi prima la richiesta viene inoltrata, maggiori sono le possibilità di essere selezionati. Quindi, come si fa per partecipare? Come già accennato, è possibile chiamare al numero addetto, oppure andare direttamente sul sito di WittyTv e compilare un breve questionario, passaggio comunque necessario perché è indispensabile allegare una propria foto. È possibile partecipare sia come single, quindi come tentatore o tentatrice, oppure in coppia. L’unica cosa da fare è rispondere a poche e semplici domande, dopodiché servirà un po’ di pazienza per aspettare la risposta dall’ufficio Casting.