Michelle Impossible & Friends: ecco quando inizia, data, anticipazioni e chi sono gli ospiti

Michelle Impossible & Friends torna su Canale 5 con una nuova stagione ricca di sorprese, novità e ospiti inediti. Lo show è condotto e diretto proprio dalla showgirl Michelle Hunziker, che si occuperà di intrattenere il pubblico al fianco di grandi personaggi dello spettacolo. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutte le anticipazioni sullo show.

Quando inizia Michelle Impossible & Friends

Michelle Hunzicker torna con il suo one woman show su Canale 5 alle 21.40. Lo spettacolo andrà in onda in prima serata e la conduttrice si è detta molto emozionata durante le varie interviste. Quest’anno il nome è leggermente cambiato, perché saranno molti i “Friends”, ovvero i suoi amici che saranno anche ospiti in studio. Durante queste puntate Mediaset ci saranno interviste, scherzi e forse anche qualche piccola sfida. La prima puntata andrà in onda mercoledì 22 febbraio. Siete pronti a scoprirne di più? E ad attivare il conto alla rovescia?

Anticipazioni sullo show

In studio ci saranno molti ospiti, primo fra tutti proprio Eros Ramazzotti, lo storico ex marito di Michelle. Il cantante ha preso parte anche all’edizione dell’anno scorso, durante la quale è scappato anche un bacio fra i due. Tra gli ospiti dell’anno scorso rivedremo in scena anche Serena Autieri, Nina Zilli e gli Articolo 31 che racconteranno della loro esperienza a Sanremo dopo tanti anni. Quest’anno parteciperà anche Belen Rodriguez, che sarebbe dovuta esserci anche l’anno scorso, ma alla fine le è stata affidata la conduzione delle Iene, in diretta la stessa sera del Michelle Hunziker show. Quest’anno, però, le due amiche potranno finalmente ritrovarsi, raccontando della loro amicizia e rivivendo alcune divertenti esperienze passate insieme.

Ecco chi sono gli Ospiti

Oltre ai nomi già annunciati, ci saranno anche degli ospiti del tutto inediti e inaspettati, tra cui, come spiega Davide Maggio,: Claudio Bisio, Loredana Bertè e Max Pezzali. Non solo, anche un altro gruppo famosissimo nel panorama della musica italiana prenderà parte allo show e racconterà la sua esperienza a Sanremo, stiamo parlando proprio della band Il Volo. Altri nomi che accompagneranno lo spettacolo sono: Pierfrancesco Favino, Piero Chiambretti e Pio Amedeo. Ci sarà anche un’altra novità: quest’anno Michelle Hunziker condurrà in compagnia di Katia Follesa, il Mago Forest e la Gialappa’s band.