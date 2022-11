Eros Ramazzotti: chi è, Battito Infinito Tour, Ci parliamo da grandi, vita privata, Instagram

Eros Ramazzotti, all’anagrafe Eros Luciano Walter Ramazzotti (Roma, 28 ottobre 1963), è un cantautore italiano.

La carriera di Eros Ramazzotti

Annoverato tra i cantanti di maggior successo nel panorama della musica leggera italiana, del pop rock e del pop latino a livello internazionale dagli anni ottanta, dal 1984 ha venduto circa 60 milioni di dischi, i quali lo rendono uno degli artisti italiani con il maggior numero di vendite.

Ramazzotti vanta anche importanti collaborazioni artistiche con cantanti di levatura internazionale come Nicole Scherzinger, Tina Turner, Cher, Anastacia, Ricky Martin, Luis Fonsi, Joe Cocker, Helene Fischer, Andrea Bocelli e Luciano Pavarotti vincendo, inoltre, numerosi premi e riconoscimenti (come l’Echo Music Award 1999 e il NIAF Award 2008) ottenuti per aver promosso l’immagine della musica italiana all’estero.

Il Battito Infinito Tour

Eros Ramazzotti Battito Infinito World Tour prosegue a colpi di sold-out il successo da record del “Battito Infinito World Tour” di EROS RAMAZZOTTI che ha già riunito decine di migliaia di fan tra Los Angeles, Houston e Miami – qui sabato sera in 12.000 – e si prepara a fare altrettanto a Chicago (08.11), New York (10.11), Atlantic City (12.11) e Boston (14.11).

Più di settanta le date complessive di questo grande tour globale, prodotto da Radiorama e organizzato da Vertigo (CTS Eventim), in presentazione del nuovo progetto discografico BATTITO INFINITO (Capitol Records Italy su licenza Vertigo/Eventim Live International), partito con la World Tour Première – 9 spettacolari anteprime sold-out, ora tra USA e Canada con oltre 100.000 biglietti venduti, e in Sud America e Europa fino a 2023 inoltrato.

Ci parliamo da grandi

L’ha scritta nel 2007 insieme a Niccolò Agliardi per l’album e2. «Ci parliamo da grandi» è la canzone che Eros Ramazzotti dedicava allora alla figlia Aurora, ancora piccola, ma immaginandola già nella sua vita da adulta, mentre sceglieva e marciava sulla sua propria strada.

Ecco il testo della canzone:

Prendi ora il più lungo respiro

Punta gli occhi nei miei

Ci parliamo da grandi davvero

Se vuoi

C’è un dolore che è un viaggio da fare

Che come viene andrà

Ci soffio ma non può bastare

Per ora resta qua, con me

C’è una cura che è fatta di bene

Ma il bene che cos’è?

E’ la fatica di un passo indietro

Per fare spazio a te

Vale una vita quest’istante segreto

Che piega tutti e due

Che di un silenzio fa un saluto

E da una fa due vie

Tu vai

Tu corri io sto

Tu chiedi io do

Siamo grandi o no?

Perché tutto l’amore che prendi

Un giorno lo ridai

Quel giorno si diventa grandi

O grandi non si è mai

Tu vai

Tu corri io sto

Tu hai chiesto io do

Siamo grandi o no?

Tu corri io sto

Se la vita lo chiede

Siamo grandi o no?

C’è un cammino che è l’unica scelta

Che domani farai

Ci parliamo da grandi stavolta

Sei pronta allora vai, se vuoi

Vita privata

Nel 1986 si fidanza con una ragazza di nome Donatella Giussani, che compare al suo fianco sulla copertina del disco In certi momenti del 1987, e a cui dedica la canzone Ti vorrei rivivere. Nel 1995 Eros conosce, dopo un concerto a Milano, Michelle Hunziker, con la quale inizia una relazione. I due hanno una figlia, nata il 5 dicembre 1996, Aurora Sophie. La coppia si sposa nel 1998, nel Castello Odescalchi di Bracciano, ma si separa nel 2002, per poi divorziare nel 2009.

Nel maggio 2009 il cantante si fidanza con la modella, all’epoca appena 21 enne, Marica Pellegrinelli, che lo aveva premiato ai Wind Music Awards del 2009. Il 2 agosto 2011 nasce la loro prima figlia: Raffaela Maria (chiamata così dall’unione dei nomi delle nonne paterna e materna). Il 6 giugno 2014 si sposano con rito civile a Milano. Il 21 giugno la coppia festeggia il matrimonio a Monterotondo di Gavi in Piemonte. Il 14 marzo 2015 nasce Gabrio Tullio, loro secondo figlio. La coppia si separa poi nel luglio 2019.

