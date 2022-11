Domenica In, anticipazioni 20 novembre 2022: chi sono gli ospiti, perché la puntata finisce prima

Sarà una Domenica In breve quella del 20 novembre. Sì perché Mara Venier, padrona indiscussa del salotto televisivo di Rai 1, terrà compagnia al pubblico dalle 14 alle 15.30, poi dovrà dare la linea alla cerimonia di apertura dei Mondiali in Qatar. In ogni caso, sono tanti gli ospiti che si racconteranno ai suoi microfoni. E lo faranno parlando della carriera e della vita privata.

Lo spazio dedicato a Ballando con le Stelle a Domenica In

Come sempre, stando alle anticipazioni riportate da TvBlogo, si inizierà la puntata parlando di Ballando con le Stelle, all’indomani della trasmissione del sabato Sera. Negli studi ‘Fabrizio Frizzi’, quindi, ci saranno Ema Stokholma, Alessandro Egger, Bobby Solo. E anche la temuta schiera di opinionisti: Guillermo Mariotto, Rossella Erra e Anna Pettinelli.

Massimo Ranieri e Santo Versace da Mara Venier

E ancora, ospite di Mara Venier Massimo Ranieri, che si racconterà in una lunga intervista e lancerà il suo nuovo singolo dal titolo ‘Lasciami dove ti pare’. Lui che tra l’altro in primavera tornerà su Rai 1 con uno spettacolo di varietà. Per lo spazio dedicato ai libri, invece, a Domenica In arriverà Santo Versace, che parlerà del libro ‘Fratelli, una famiglia italiana’.

Il video messaggio di Eros Ramazzotti

La puntata, che sarà più breve del solito, si chiuderà con la musica e con un videomessaggio del grande Eros Ramazzotti, che presto diventerà nonno.

La cerimonia inaugurale dei Mondiali

Come già anticipato, quindi, la puntata di Domenica In chiuderà alle 15.30 perché poi Mara Venier dovrà dare la linea a Rai Sport per la cerimonia inaugurare dei Mondiali di Calcio.