Mondiali Qatar, si ferma la Serie A: come fare per ‘congelare’ l’abbonamento DAZN

Con l’avvento degli imminenti Mondiali in Qatar e il lungo stop della Serie A, converrà mantenere attivo l’abbonamento con DAZN? Assolutamente no. Tutti i maggiori campionati europei saranno fermi, lasciando spazio a discipline sportive che sono note per non essere seguitissime in Italia, la terra per eccellenza del pallone. Allora adesso vi spieghiamo, in cinque facili passaggi, come congelare il vostro contratto con DAZN.

Come congelare il contratto per i Mondiali?

Il calcio italiano si prepara a vivere una lunga sosta. Il weekend che sta per iniziare sarà l’ultimo del 2022 in cui si giocheranno partite di Serie A. Con il Mondiale in Qatar ormai alle porte e l’Italia fuori dalle pretendenti al titolo iridato, si tornerà in campo il 4 gennaio. E così in molti stanno pensando a come fare per interrompere l’abbonamento a Dazn, nonostante i tanti altri programmi visibili sul portale di streaming. Ecco una guida su cosa fare per poter mettere il proprio abbonamento in pausa.

Molti utenti non sono disposti a pagare un mese di abbonamento senza poter assistere allo spettacolo offerto dalla Serie A. Il Mondiale in Qatar sarà un’esclusiva Sky e Rai e, in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, in molti risparmieranno i soldi dell’abbonamento di Dazn. Ecco i cinque passi da compiere per mettere in stand by il proprio abbonamento. Prima di tutto bisogna specificare che non tutti potranno usufruire di tale opzione, poiché dipende dalla modalità di pagamento con cui si è sottoscritto l’abbonamento.

Potranno attivare la modalità «pausa» solo chi ha acquistato l’abbonamento online sul sito di Dazn oppure chi ha attivato l’abbonamento pagando con carta di credito, PayPal o Google Pay. restano dunque esclusi da questa opzione tutti gli utenti che hanno sottoscritto un abbonamento con la stipula di contratti, tramite offerte, con partner commerciali di Dazn (come ad esempio Tim) e coloro che hanno utilizzato come metodo di pagamento carte o codici prepagati.

I passaggi per il congelamento

Ecco i passaggi che dovete compiere per congelare il vostro contratto con l’emittente televisiva DAZN: