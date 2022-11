ATP Finals di Torino su Sky dal 13 al 20 novembre 2022: date e orari

Anche questo 2022 si chiude all’insegna del tennis per Sky Sport: di fatto, per il secondo anno consecutivo le ATP Finals di Torino saranno in esclusiva sull’emittente satellitare, con ogni genere di match o incontro, singolare e doppio, interamente in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, anche in streaming su NOW. Un programma davvero imperdibile, dove i più grandi tennisti al mondo si sfideranno dalla postazione del Pala Alpitour, teatro della competizione che chiude definitivamente la stagione del circuito ATP.

I titani del tennis si affrontano alle ATP Finals di Torino

In totale saranno almeno 100 le ore di sfida adrenalinica, a partire dal 13 e fino al 20 novembre. Tra i grandi campioni: Rafael Nadal (Spagna), Stefanos Tsitsipas (Grecia), Casper Ruud (Norvegia), Andrey Rublev (Russia), Novak Djokovic (Serbia), Taylor Fritz (Stati Uniti) e anche Daniil Medvedev (Russia) e Felix Auger-Aliassime (Canada). Insomma, ci saranno davvero i grandi titani di questo sport. Sono coloro che si contenderanno il titolo, con la possibilità per alcuni di loro di arrivare a chiudere la stagione in qualità di primo al mondo. Dunque, per la squadra di Sky Sport saranno davvero sei settimane di full immersione nel contest tennistico, considerando però anche il vuoto riservato ai Mondiali in Qatar, che imporranno uno stop al calcio nazionale e europeo. Dal 22 al 27, ci sarà anche la squadra italiana di Coppa Davis in trasferta a Malaga per affrontare gli Stati Uniti. Anche questo, come tutti gli altri appuntamenti, sarà trasmesso in diretta Sky. Tra le altre cose, proprio il capitano della squadra Filippo Volandri sarà ospite di Giorgio Porrà nello speciale L’uomo della domenica dedicato interamente a Roger Federer, che da poco ha deciso di abbandonare la sua carriera tennistica.