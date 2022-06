Beach Tennis a Ostia: ecco quando ci saranno i campionati italiani giovanili e over

Si registrano ‘numeri da record‘ per i campionati di beach tennis a Ostia. “Un risultato mai ottenuto prima”. Dove oltre 500 atleti, arrivano da ogni parte d’Italia, per contendersi i 29 titoli nazionali in palio. 20 giovanili, under 12-14-16-18, e 9 Over, 40-45-50-55-60, con gare di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolare maschile e femminile. Ecco tutti i dettagli.

Leggi anche: Ostia, ‘Vedi d’annattene’: aggrediti dal bagnino mentre cercano di raggiungere la battigia

Beach Tennis a Ostia, quando

Le gare inizieranno Giovedì 30 Giugno e finiranno Domenica 3 Luglio. “I Campionati Italiani di beach tennis saranno anche l’occasione per un raduno nazionale, promosso dal settore beach tennis della Fit e condotto dai responsabili Simona Bonadonna, Michele Folegatti. Ad Ostia saranno presenti i migliori 35 Under italiani. Il ritrovo è stato fissato alle ore 11.00 di venerdì 1° luglio 2022, i partecipanti saranno impegnati fino al tramonto dello stesso giorno”.

Dove si farà

“Gli atleti saranno accolti ad Ostia nelle location Lungomare Lutazio Catulo ad Ostia della Pinetina Sport Village dell’Hibiscus Beach. Alcuni organizzatori hanno messo a disposizione tutti gli spazi necessari per allestire uno scenario di gara al contempo funzionale ed accogliente per atleti ed accompagnatori. Un’ organizzazione curata nei minimi particolari. L’intero staff dell’Associazione Amici Dello Sport è ad Ostia da giorni in pianta stabile per fare in modo che nulla sia affidato al caso”.

I partecipanti

“Sarà naturalmente il Lazio la regione più rappresentata con 111 atleti nelle varie categorie. La regione ha avuto una notevole spinta e crescita dei praticanti grazie anche l’ottimo lavoro del fiduciario Fit Lazio Francesco Ammendola. Tristano Frattolillo, Lorenzo Pasqualato, Cristian Pischedda e Ennio Paoletti, tanto per citare qualche nome, tutti cresciuti sulle spiagge del litorale della regione, saranno certamente protagonisti e su di loro si concentrerà il tifo del pubblico locale. Numerose anche le partecipazioni degli atleti di Emilia Romagna, Toscana e Sardegna”.