Roger Federer, la leggenda lascia il tennis: “Mi ritiro”

Roger Federer, la leggenda indiscussa del tennis, all’età di ben 41 anni, la maggior parte dei quali sulla cresta di qualsiasi campionato sportivo, annuncia ufficialmente il suo ritiro dai campi: “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni.”

Leggi anche: Federer avanza a fatica a Londra, fuori Serena Williams

Roger Federer annuncia il ritiro dopo oltre 1500 match disputati

Poi, aggiunge: ”La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”. Queste sono state le parole che hanno accompagnato il ritiro dello svizzero più amato di sempre, per la sua classe, eleganza e il grande esempio sportivo che ha sempre rappresentato.

La leggenda del tennis

Federer lascia dopo aver segnato una grande epoca nel tennis mondiale. Il fuoriclasse di Basilea ha conquistato 20 titoli nello Slam, con il record di 8 trionfi a Wimbledon a cui vanno aggiunti 6 Australian Open, 5 US Open e 1 Roland Garros. In bacheca, in totale, 103 titolo vinti nel Tour. La leggenda è ormai scritta, spetterà ai futuri campioni cercare quantomeno di eguagliare i suoi titoli e record