Sorteggi Champions, Europa e Conference League: a che ora vederli in diretta tv (e streaming), le squadre

Il giorno tanto atteso dai tifosi è arrivato perché tra pochissimi minuti ci saranno i sorteggi di Champions, Europa e Conference League. Ecco come funziona, dove seguire l’evento in diretta tv (e streaming) e quali sono le squadre protagoniste. In quest’articolo troverete tutte le informazioni utili per capire quali saranno le possibili avversarie e cosa accadrà nei prossimi giorni.

Sorteggio ottavi Champions League oggi alle 12

Ma andiamo per ordine. Oggi alle 12 presso la casa del calcio Europeo di Nyon si svolgerà il sorteggio degli ottavi di Champions League. Tra le italiane, dopo l’eliminazione della Juventus che è scivolata in Europa League, troviamo: Napoli, Inter e Milan. Le gare degli ottavi di finale si svolgeranno alle 21: quelle di andata il 14/15/21 e 22 febbraio, quelle di ritorno il 7/8/14 e 15 marzo.

Dove seguirlo in diretta tv

I sorteggi si potranno seguire in diretta tv su Canale 20 (in chiaro) e su Sky Sport 24 per chi ha l’abbonamento. In streaming, invece, l’evento si potrà seguire su Sky GO, DAZN, NOW TV, Mediaset Infinity e Amazon Prime Video. Ma non solo. Come alternativa anche la possibilità di vedere i sorteggi tramite i canali ufficiali della Uefa.

Chi potrebbe giocare contro Napoli, Inter e Milan

I 16 club ancora in gara verranno divisi in due fasce, una con le 8 vincitrice dei gironi e l’altra con le seconde classificate. Il Napoli potrà incontrare una squadra tra Brugge, Eintrach Francoforte, Lipsia, Borussia Dortmund e PSG. L’Inter, invece, potrà vedersela con una squadra tra Porto, Tottenham, Real Madrid, Chelsea, Benfica e Manchester City. Infine, il Milan potrà giocare con una tra Porto, Tottenham, Real Madrid, Bayern Monaco, Benfica e Manchester City.

Sorteggio Europa e Conference League alle 13.00

Ma non solo Champions League. Oggi è la volta anche dei sorteggi di Europa e Conference League, che prenderanno il via a partire dalle 13, sempre presso la casa del calcio europeo del Nyon. Per l’Europa League ci sono Roma e Juventus, per la Conference in ballo Lazio e Fiorentina. Anche in questo caso, tutto si potrà seguire su Sky. Ma anche sul sito ufficiale della Uefa.

Le avversarie di Roma, Juventus, Lazio e Fiorentina

Ecco le possibili avversarie, per l’Europa League:

Roma: Barcellona, Ajax, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen, Siviglia, Salisburgo e Shakhtar Donetsk.

Juventus: Manchester United, Monaco, Psv, Midtylland, Union Berlino, Rennes, Nantes

Per la Conference League, invece: