Benfica-Juventus, dove vedere la partita di Champions League: orario, diretta tv (e streaming), possibili formazioni

Il pubblico è impaziente, e già circolano le prime previsioni sul risultato finale. Tuttavia nelle ultime giornate la Juventus si è dimostrata essere una variabile pazza. Un periodo di forte instabilità tecnica sembra stia attraversando proprio il club bianconero, comunque deciso a dare il meglio di sé durante il prossimo attesissimo incontro valido per la Champions League 2022-2023.

Italia ripescata ai Mondiali di calcio in Qatar? La lettera alla FIFA

Benfica-Juventus: scontro decisivo per la Vecchia Signora

In questo imminente 5° turno del gruppo H di Champions, la Juve di Massimiliano Allegri sarà in visita allo stadio del Benfica, martedì 25 ottobre alle 21:00 (diretta TV in chiaro su Canale 5 e streaming su Sportmediaset) al Benfica. E, se da una parte la Juventus sembra scricchiolare più del previsto, dall’altra il Benfica può vantare una formazione che non ne manca una da mesi e che all’andata ha già battuto i bianconeri all’Allianz Stadium, una sconfitta in casa che brucia più del previsto. C’è bisogno di grande fomento perché la Vecchia Signora porti a casa il suo risultato e quindi gli ottavi di finale: infatti i suoi dovrebbero vincere entrambe le gare restanti – oltre a questa, dunque, anche quella con il PSG all’ultima giornata. E poi, ancora, bisognerà sperare che il Maccabi Haifa fermi una delle due. Speranze flebili, fragili, che potrebbero svanire alla prima folata di vento. In questo momento, la Juve di Allegri è terza nel girone con 3 punti, esattamente come il Maccabi Haifa e a -5 da Benfica e PSG. Il rischio c’è, ed è anche molto concreto stando alla situazione attuale, mentre ai francesi basterà battere gli israeliani per essere matematicamente agli ottavi, e lo stesso discorso vale anche per gli avversari di girone portoghesi. Ma non è tutto, perché la Vecchia Signora bianconera rischia di essere tagliata fuori anche dall’Europa League. Tuttavia, la speranza c’è e finché c’è, allora, non bisogna piangersi addosso e portare a casa il risultato.

Quando si ferma la serie A per i Mondiali di calcio: ecco il calendario completo

Le possibili formazioni

Ecco allora che le previsioni scoccano da ogni dove: il Benfica dovrebbe scendere in campo con la sua formazione prototipica: Bah, Silva, Otamendi e Grimaldo in difesa davanti a Vlachodimos. Nella zona mediana invece potrebbero esserci Florentino e Fernandez, mentre alle spalle del terminale offensivo Gonçalo Ramos ci saranno David Neres, Rafa Silva e Joao Mario.

Allegri, invece, non ha neanche la fortuna dalla sua, perché non potrà fare affidamento su molti dei nuovi acquisti estivi: Di Maria, Paredes, Bremer e Pogba, tuttavia saranno assenti anche De Sciglio e Chiesa. In posizione di difesa, davanti ai pala protetti da Szczesny, dovrebbe toccare ad Alex Sandro (in vantaggio su Rugani) con Danilo e Bonucci. Il centrocampo sarà occupato da Locatelli e Rabiot, mentre pare che Miretti possa insidiare McKennie, che rimane comunque tra i favoriti. Infine, davanti, le prestazioni di Kean lo rendono leggermente favorito rispetto a Milik, per affiancare Vlahovic.

In sintesi

Ad arbitrare la partita ci sarà il serbo Jovanovic, supportato dagli assistenti Stojković e Mihajloviil, il quarto uomo sarà Marković, mentre al VAR ci saranno Fritz e l’assistente Kavanagh.