Partite Champions League di oggi martedì 11 ottobre 2022: dove vedere la diretta tv e streaming e gli orari

La quarta giornata della massima competizione europea, la UEFA Champions League 2022/2023 andrà in onda in televisione e anche in streaming. Tornano anche gli approfondimenti pre e post partita di Champions League Show. Ma scopriamo tutti i dettagli e dove vedere la competizione!

UEFA Champions League 2022/2023: le partite

la UEFA Champions League 2022/2023 sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW. Si potranno seguire quindici partite del primo turno anche in contemporanea con la Diretta Gol. Martedì alle 18.45 la Juventus giocherà ad Haifa contro il Maccabi (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW), mentre alle 21, il Milan giocherà in casa a San Siro contro il Chelsea (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Champions League Show

Come accennato torneranno anche gli approfondimenti pre e postpartita di Champions League Show: In studio ci sarà Anna Billò con diversi ospiti, per commentare insieme le partite della quarta giornata. Confermati anche Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò ed Esteban Cambiasso. L’ospite della serata sarà Ettore Messina, l’allenatore dell’Olimpia che entrerà in studio martedì.

Champions, tutte le gare di martedì 11 ottobre

Ecco tutte le gare della quarta giornata, orari e dove vederle in televisione e/o in streaming.

Martedì 11 ottobre