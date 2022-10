Europei di calcio 2024, oggi il sorteggio qualificazioni: orario, dove vederlo e in che girone è l’Italia

Dopo il sogno ‘infranto’ dei Mondiali, con l’Italia battuta, oggi ci sarà il sorteggio delle qualificazioni agli Europei di calcio 2024. Il giorno tanto atteso, infatti, è arrivato: alle 12, a Francoforte, verrà effettuato il sorteggio e l’attesa è molta per capire in quale girone finirà la nazionale di calcio italiana. Gli Azzurri, lo ricordiamo, sono i campioni in carica, ma riusciranno a fare bis?

Dove e a che ora vedere il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2024

Il sorteggio di oggi si potrà seguire in diretta tv e in streaming. Chi vuole potrà sintonizzarsi alle 12 su Rai 2, ma anche su Sky per chi è abbonato, più precisamente su Sky Sport (canale 200). In streaming, invece, l’evento si potrà seguire su Rai Play (in forma gratuita) o su Sky Go e Now Tv. Ma non solo. Il sorteggio sarà disponibile anche sul sito uefa.tv, la piattaforma ufficiale della federcalcio europea.

Oggi, quindi, a partire dalle 12, si scoprirà il destino delle 53 nazionali europee.

In quale girone sarà l’Italia, le fasce

Sono 53 le nazionali che prenderanno parte alle qualificazioni, quelle che inizieranno a marzo del 2023. La Germania ci sarà di diritto, la Russia è stata esclusa, mentre l’Italia è stata inclusa tra le dieci teste di serie dopo i risultati della Nations League. E già sappiamo che il nostro Paese sarà in un girone da cinque squadre.

L’Italia è nel gruppo C, tutti i gironi e le squadre

L’Italia di Mancini è nel Gruppo C e se la dovrà vedere con Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Ma ecco, nel dettaglio, tutti i sorteggi e le squadre, nelle varie fasce: