Mondiali Qatar 2022, ecco le 5 squadre favorite

Mancano pochi mesi ai Mondiali di calcio, una competizione attesissima da tutti gli appassionati. Per la prima volta nella storia si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre in Qatar. L’Italia non ci sarà per la seconda edizione consecutiva. Sono diverse le squadre favorite secondo i principali siti scommesse mondiali, con 5 team davanti a tutte gli altri: Brasile, Francia, Inghilterra, Argentina e Spagna. I bookies sono quasi certi che proprio tra queste cinque, verrà eletta la squadra campione del mondo. Scopriamo maggiori dettagli.

Mondiali Qatar 2022: Brasile, Francia e Inghilterra

Il Mondiale è in programma dal 21 novembre al 18 dicembre 2022. La favoritissima, secondo gli addetti ai lavori, è il Brasile. La nazionale verdeoro è la più titolata, cinque successi, l’ultimo risalente a vent’anni fa, nel 2002 in Giappone e Corea del Sud. La formazione brasiliana è guidata dal tecnico Tite. Ha chiuso in testa il suo girone di qualificazione senza mai essere sconfitta. Tra le stelle in rosa troviamo Neymar, Gabriel Jesus, Allison, Casemiro e Thiago Silva.

Dietro il Brasile, come seconda favorita troviamo la Francia. I transalpini sono i campioni in carica, avendo trionfato ai Mondiali in Russia nel 2018, superando in finale la Croazia. I francesi possono vantare due coppe del mondo in bacheca. Il tecnico dei Blues è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Didier Deschamps. Tra i giocatori più rappresentativi in rosa troviamo Benzema, Griezmann, Mbappé, Maignan, Theo Hernandez e Kanté.

Molto considerata anche l’Inghilterra, terza forza della competizione secondo i Bookmakers. I ragazzi di Southgate, proprio lo scorso luglio, hanno perso la finale a Wembley di Euro 2020, ai rigori contro l’Italia. Gli inglesi hanno vinto la coppa del mondo soltanto una volta nella loro storia, nel 1966. Tra i pezzi pregiati nella formazione britannica troviamo il Capitano Harry Kane, Foden, Grealish, Sterling, Tomori, Maguire e Bellingham.

Mondiali Qatar 2022: Argentina e Spagna

Tra le favorite al Mondiale in Qatar 2022 non poteva mancare l’Argentina di Leo Messi. L’albiceleste ha vinto nella sua storia due titoli mondiali (1978 e 1986) e lo scorso anno si è laureata campione del Sudamerica. La formazione argentina è guidata da Scaloni e tra i punti di forza in rosa, può vantare giocatori del calibro di Messi, Di Maria, Martinez, Dybala, Paredes e De Paul.

Infine, la Spagna, una volta soltanto campione del mondo, in Sudafrica nel 2010. La Roja lo scorso anno è arrivata in semifinale agli Europei 2020, eliminata proprio dall’Italia ai calci di rigore. Tra i giocatori più in vista della formazione allenata da Luis Enrique, troviamo un mix di gioventù ed esperienza: Alvaro Morata, Pedri, Gavi, Unai Simon, Pau Torres, Carvajal, Busquets.