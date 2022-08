Champions League, quattro partite su Amazon Prime Video: ecco quali

Tutto (quasi) pronto per l’inizio della Champions League: a settembre, quindi tra pochi giorni, sono previsti due turni. E lo stesso succederà ad ottobre. Ma i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché Amazon ha già annunciato le partite che trasmetterà in diretta sulla sua piattaforma.

Quali partite si potranno vedere su Amazon Prime Video?

Amazon, stando agli accordi stabiliti con la UEFA, quest’anno garantirà ai suoi abbonati la visione in streaming di una partita di Champions League per ogni turno. Ecco, per il momento, il calendario:

Mercoledì 7 settembre alle 21 Napoli VS Liverpool

Mercoledì 14 settembre alle 21 Juventus VS Benfica

Mercoledì 5 ottobre alle 21 Chelsea VS Milan

Mercoledì 12 ottobre 2022 alle 21 Barcellona VS Inter

Dove vedere gli altri incontri

Ricordiamo che tutte le altre partite saranno visibili su Sky, mentre Mediaset Premium trasmetterà in chiaro su Canale 5 la migliore partita del martedì di coppa. Insomma, le opportunità ci sono, i modi per seguire le squadre del cuore pure!