Massimiliano Allegri, nuovo amore dopo Ambra Angiolini: chi è la fidanzata Nina Lange Barresi

Nuovo amore per Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus. Dopo la rottura della relazione con Ambra Angiolini, ora l’uomo è stata paparazzato con una nuova ‘donna’. Lei, secondo il settimanale Chi, si chiama Nina Lange Barresi. E sarebbe proprio lei la fidanzata di Allegri, quella che gli sta facendo battere di nuovo il cuore.

Chi è la nuova fidanzata di Massimiliano Allegri?

La donna è stata paparazzata con l’allenatore della Juventus dai fotografi del settimanale Chi, mentre insieme passeggiavano, mano nella mano, a Lugano. Lei è una consulente finanziaria, vive in Svizzera e sembrerebbe essere proprietaria di una consulenza manageriale. Già da tempo, in realtà, si vociferava di una nuova fiamma e di una nuova donna nella vita di Allegri, ma ora per la prima volta l’uomo è stato paparazzato con Nina. Che sembrerebbe aver presto il ‘posto’ di Ambra Angiolini.

Il presunto tradimento

Poco meno di un anno fa Massimiliano Allegri e Ambra Angiolini si sono lasciati, pare per un presunto tradimento dell’allenatore. I due hanno sempre cercato di tenersi lontano dai riflettori, di mantenere la loro vita privata per quanto possibile. Ora, però, non sembrerebbero esserci dubbi: nella vita dell’allenatore della Juventus c’è un’altra donna. E lei si chiama Nina!