Aurora Ramazzotti avrà un maschietto: Eros e Michelle al gender reveal party

Aurora Ramazzotti ha svelato finalmente il sesso del figlio: è un maschietto. Alla festa tutti presenti, dalla mamma Michelle Hunziker, papà Eros Ramazzotti, fino all’amica Sara Daniele (figlia di Pino Daniele). Aurora è scoppiata in lacrime una volta saputo il sesso del suo bebè, che nascerà ad aprile.

Il gender reveal party

Sui social Aurora ha condiviso diversi scatti della festa: “Tutte le foto arriveranno martedì”, ha detto tra le sue Instagram Stories. “Ma volevamo condividerle intanto noi, prima che lo facesse qualcun altro”. E in pochi minuti riceve oltre cinquemila like per il “gender reveal party”. Ad organizzare la festa per l’annuncio è stata proprio l’amica d’infanzia Sara, figlia del cantante Pino Daniele. “Sorella mia che hai organizzato questa giornata stupenda, ti amo”, ha scritto Aurora a Sara.

All’evento erano presenti tantissimi amici e parenti, tra cui i futuri nonni: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker.

L’annuncio della gravidanza

La Ramazzotti ha ufficializzato la sua gravidanza lo scorso 23 settembre, ma a farlo prima di lei era stata la testata di Alfonso Signorini. Scelta della quale la Ramazzotti si è lamentata in maniera “ironica”, girando uno sketch in cui ripercorreva tutte le volte in cui era stato scritto o vociferato che lei fosse incinta. Una critica ai rumor ma anche un modo per ufficializzare l’annuncio.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare – ha scritto Aurora – Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così!”