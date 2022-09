Aurora Ramazzotti è incinta, la conferma sui social. Il video con Goffredo Cerza

Smentite negli anni, indiscrezioni, poi le foto pubblicate sul settimanale Chi. Prima del test di gravidanza acquistato in Sardegna, poi del ‘pancino’. E il silenzio dei protagonisti, di Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, e del compagno romano Goffredo Cerza. Ora, però, sono proprio loro ad aver rotto quel muro e a confermare la gravidanza: Aurora è incinta. E questa volta lo è davvero.

Il video di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza su Instagram

Aurora Ramazzotti sui social, dove è seguitissima, ha pubblicato un video divertente. E ha ripercorso tutte quelle volte in cui sui giornali era finita per un’ipotetica gravidanza. Nel 2016, nel 2017, nel 2018, nel 2019, ma anche nel 2020 e nel 2021. Fino ad arrivare al presente: questa volta Aurora è incinta davvero, sta aspettando il suo primo figlio dal compagno Goffredo. E ironizza così: “Sono incinta, non vedi che tette enormi ho?”.

Come si sono conosciuti Aurora e Goffredo

La figlia della Hunziker è fidanzata con Goffredo Cerza da ben cinque anni e la coppia oggi aspetta il suo primo figlio. Il primo incontro fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è avvenuto nel 2017 grazie alla loro amica in comune, Sara Daniele. E da quel giorno non si sono più lasciati. Ora aspettano un figlio e presto diventeranno genitori.

“Volevamo scusarci con tutti gli amici a cui, nel corso di questo mese, abbiamo dovuto negare. Quando è uscita la notizia non era ancora il momento di comunicarlo pubblicamente. È andata così! A chi capisce, a chi sente, a chi vede. Vi voglio bene” – scritto Aurora.