Goffredo Cerza, chi è il fidanzato di Aurora Ramazzotti: età, biografia, lavoro, genitori e Instagram

Una notizia che ormai sta facendo il giro di giornali, sociale e piattaforme mediatiche di tutta Italia: la cicogna è in arrivo per la giovane Aurora Ramazzotti. Proprio lei, la figlia di Eros e Michelle Hunziker, ora, è in dolce attesa con il suo fidanzato Goffredo Cerza, con cui fa coppia fissa da oltre 5 anni.

Tante cose li accomunano, e una cosa su tutte li distingue: mentre la 27enne è cresciuta sotto i riflettori, poco si sa dell’aitante giovane da anni accanto di Aurora che sta per renderla mamma per la prima volta. Cerchiamo di scoprire qualcosa di più su di lui.

Chi il fidanzato di Aurora Ramazzotti

Ecco il suo identikit: moro, fisico scolpito e uno sguardo oltremodo affascinante. Goffredo Cerza, 26 anni è originario di Roma ed è la fiamma che brucia senza sosta da oltre 5 anni per Aurora Ramazzotti.

La famiglia Cerza nel campo medico

La sua famiglia gravita nel settore sanitario: di fatto, la madre di Goffredo, Francesca Romana Malato, è la manager di un noto Poliambulatorio specialistico della Capitale. Mentre suo padre, Fabio Cerza, è uno specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha anche una sorella più grande Carolina, di professione fa la biologa molecolare, che da qualche anno ha reso il giovane zio di una bambina.

La carriera

Nonostante ciò, Goffredo ha deciso di non seguire le orme della famiglia e si è dedicato ad altro nella sua vita. Dopo il diploma alla Marymount International School di Roma si è trasferito alla volta della città di Londra.

Qui, il ragazzo si è dapprima laureato in Ingegneria Elettrica alla University of London, per poi frequentare un master in International Business presso Hult International Business School. Da quel momento in poi, il giovane ha iniziato a muovere i primi passi come Marketing Manager e Business Analyst nella city, per poi con la pandemia fare rientro in Italia.

Il rientro per il Covid

Una volta in Italia, il 26 enne si è stabilito a Milano per stare più vicino alla fidanzata Aurora. Oltre al lavoro nell’ambito del marketing, il giovane Goffredo ha deciso anche di trasformare in lavoro la propria passione per il fitness. Il giovane ha infatti fondato “kingcerzfitness”: profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove realizza programmi di allenamento.

L’amore con Aurora

Un amore dunque duraturo, quello con la Ramazzotti, che ora viene coronato anche dall’imminente nascita di un figlio. Cupido ha scagliato la sua freccia proprio nella città di Londra. A far scoccare l’amore pare sia stata Sara Daniela, amica di entrambi, che nel 2017 abitava proprio nella capitale inglese. Da quel momento, le cose sono andate sempre a gonfie vele per la coppia, grazie forse anche le tante passioni comuni che uniscono i due.