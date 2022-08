Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: perché è finita la storia d’amore?

Sono passati solamente 5 mesi dal primo bacio, ma si è già interrotta la relazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Una passione, quella tra la conduttrice e il chirurgo, cominciata a marzo, che si è esaurita rapidamente, nello spazio di appena pochi mesi.

Finita la love story di Michele Hunziker

Ad annunciarlo è stato il settimanale Chi, anche se, ad onor del vero, già da qualche giorno circolavano in rete notizie di un allontanamento tra i due. Dopo le vacanze in Costa Smeralda, Michelle è rientrata a Milano da sola mentre Giovanni ha fatto perdere le sue tracce per settimane.

Leggi anche: Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti ‘beccate’ a comprare un test di gravidanza: chi delle due è incinta?

Il motivo della separazione

“Certe conoscenze come nascono finiscono, non c’è un motivo particolare”, hanno riferito a Chi fonti vicine alla conduttrice, in modo lapidario e senza ghirigori retorici. Non ci sarebbe una causa scatenante degna di nota o sensazionale, dunque. Non c’è stato feeling. L’unica certezza è che, qualunque sia stato il motivo del loro avvicinamento, ora si è esaurito.

Angiolini, Trussardi: ora di nuovo single

Prima di incontrare Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello, ricordiamolo, Michelle usciva dal lungo matrimonio con Tommaso Trussardi, suo ex compagno e padre delle figlie Sole e Celeste. Annunciato il divorzio, la conduttrice sembrava avere ritrovato la felicità tra le braccia dell’affascinante medico. Tuttavia, non è stato proprio così.

Chi è Giovanni Angiolini

Giovanni Angiolini, l’ultima fiamma spentasi di Michelle, è chirurgo ortopedico e professionista di medicina estetica. Tra le altre cose, era già noto al grande pubblico per avere partecipato al Grande Fratello nel 2015. Successivamente, aveva lasciato la Casa di Cinecittà perché costretto a tornare a lavoro.

L’incontro con Michelle

Si era lasciato male con l’infermiera Mary Falconieri, la donna lo aveva pubblicamente accusato di averla abbandonata nel momento più difficile della sua vita, scandito da una serie di problemi di salute e non solo. A partire da quel momento, Giovanni non aveva vissuto altre relazioni in pubblico fino all’incontro con Michelle Hunziker.