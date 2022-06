Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme: ecco perché

La storia tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è una delle più amate. Anche a distanza di anni, consapevoli che sia finita. Anche se, per molti non è così. La storia di lui che da ragazzo va a cercarla di casa in casa, è un classico. Sicuramente fa parte di una Top 10 del romanticismo italiano. E forse, chi sostiene che tra i due non sia finita, ha proprio ragione.

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti di nuovo insieme

Dopo lo show del programma della Hunziker dove Eros è andato come ospite, il web è impazzito. Dedicandole la sua canzone, ‘Più bella cosa‘, le emozioni sono salite alle stelle. I due infatti dicono di non aver mai smesso di amarsi, semplicemente hanno cambiato le modalità. E questo, è un messaggio d’amore bellissimo, condiviso, in ogni occasione, anche dalla loro figlia Aurora.

Il video di Eros Ramazzotti

La famiglia si è riunita per una cosa speciale. La nuova canzone del papà Eros. Ospiti speciali le sue donne più importanti: Michelle e Aurora. Un videoclip sicuramente inaspettato che però ha dietro un significato davvero profondo. ‘Ama’, il nome del nuovo singolo, vuole condividere il pensiero per il quale amare è importante, sempre e comunque.

Michelle, sui social ha spiegato: Qualche mese fa mi è arrivato un messaggio da Eros che mi chiedeva di partecipare al suo video. Gli ho detto di sì a scatola chiusa. Il giorno delle riprese mi sono svegliata alle 6 del mattino perché volevo essere lì presto. Sono arrivata sul set e mi ha fatto anche la sorpresa che c’era Aury… Mi sono detta: ‘Mamma mia che bella la vita’. 26 anni dopo ‘Più bella cosa’ le cose sono cambiate, si sono evolute.