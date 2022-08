Come si sono conosciuti Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza? Tutto sulla storia d’amore

Aurora Ramazzotti è incinta ed è pronta ad andare a convivere con il suo compagno Goffredo Cerza. Ma come si sono conosciuti? Da quanto stanno insieme? Scopriamo insieme tutto sulla loro storia.

Come si sono conosciuti?

La figlia della Hunziker è fidanzata con Goffredo Cerza da ben cinque anni e la coppia oggi aspetta il suo primo figlio. Il primo incontro fra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza è avvenuto nel 2017 grazie alla loro amica in comune, Sara Daniele. Quest’ultima abitava a Londra dove studiava insieme a Cerza.

Da quanto stanno insieme?

I due stanno insieme da 5 anni. Per lei non è stato un colpo di fulmine, ma un amore che è cresciuto lentamente nel corso degli anni. Dopo la laurea, infatti, Cerza è tornato in Italia e ha cercato e trovato lavoro a Milano, per essere più vicino ad Aurora. Oggi la relazione va a gonfie vele e i due aspettano un bambino e andranno a convivere insieme nella loro nuova casa tra pochi giorni.

La gravidanza

Ad inizio agosto la rivista di Signorini aveva beccato la Hunziker e la figlia Aurora Ramazzotti mentre acquistavano un test di gravidanza. E proprio dal prossimo numero del settimanale Chi, in uscita mercoledì 31 agosto, arriva la lieta notizia: Aurora Ramazzotti è incinta. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno presto nonni.