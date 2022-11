Ema Stokholma e Angelo Madonia sono fidanzati? Ultime news sulla coppia di Ballando con le Stelle

Sono affiatati, complici, ballano anche con lo sguardo. Stiamo parlando della speaker radiofonica Ema Stokholma, concorrente di Ballando con le Stelle, e di Angelo Madonia, il ballerino professionista di Palermo, che stanno facendo sognare il pubblico. Quando scendono in pista, infatti, tutti restano senza parola per la bravura, il talento, la fiducia e la complicità. Ma tra i due è nato un amore anche lontano dai riflettori del programma del sabato sera di Rai 1?

Amore tra Ema Stokholma e Angelo Madonia?

Molti lo avevano già capito, ma sabato è arrivata la conferma. Dai diretti interessati. Ema, nel video girato prima di scendere in pista, ha ringraziato il suo maestro Angelo, papà di due figlie e diventato importante per lei anche lontano dalla pista da ballo. Tra battute e dichiarazioni, la complicità è visibile a tutti.

“Angelo è una persona su cui so di poter contare. Non mi aspettavo di sentirmi così. Non so definire il nostro rapporto, ma stiamo bene” – ha detto Ema, che ha tolto quei pochi dubbi che c’erano sulla coppia.

La perdita del papà del ballerino

Ma anche Angelo ha trovato in Ema un’amica, una complice, una persona importante. Lui ha raccontato di aver perso il papà da poco e lei lo supporta sempre, gli tende la mano. E non lo lascia solo.

“Questa unione mi sta curando, lei mi sta aiutando molto. Con lei sto meglio. Sto percorrendo questa parte della mia vita, vedremo dove ci porterà”. Insomma, i buoni presupposti ci sono: sarà davvero amore? Intanto, la coppia continua a far sognare!