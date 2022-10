Ema Stokholma: chi è, età, carriera, fratello, vita privata, madre, fidanzato, libro, Instagram e Ballando con le stelle

Tutto quasi pronto per riaccendere la pista, scaldarsi e scatenarsi. Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1, sta per tornare e nel cast, pronto a mettersi in gioco, c’è anche Ema Stokholma, la conduttrice radiofonica, televisiva e scrittrice che non vede l’ora di scendere in pista. E dimostrare a tutti il suo talento. Ma conosciamola meglio: dagli esordi alla vita privata.

Dagli inizi all’arrivo in Italia di Ema Stokholma

Ema Stokholma, all’anagrafe Morwenn Moguerou, è nata a Romans sur Isere il 9 dicembre del 1983, da una relazione tra un ragazzo italiano, tornato in patria prima della sua nascita, e una donna francese.

Oggi Ema è una nota dj, conduttrice radiofonica e modella francese con cittadinanza italiana. Ma prima di diventare quello che è, ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza molto difficili: ha affrontato le violenze della madre e a 15 anni è scappata di casa per raggiungere il padre a Roma.

La carriera

Proprio in Italia ha avuto l’occasione di entrare nel mondo della moda: è diventata modella per case importanti come Dolce & Gabbana, Fendi, Valentino e Versace. Negli anni 2000 Ema si è poi avvicinata al mondo della musica e ha iniziato a lavorare come dj arrivando a esibirsi in molti locali, anche europei. Nel 2013, invece, ha debuttato in televisione quando ha condotto l’aftershow degli MTV Italian Awards. Poi, nel 2017 ha anche partecipato e vinto Pechino Express, in coppia con Valentina Pegorer.

I successi in radio, il libro e il debutto come cantante

Ema nel 2018, per Radio 2, ha condotto la diretta del Festival di Sanremo. E da lì non si è mai fermata. Tra l’altro, nel 2020 ha debuttato come scrittrice con l’autografia ‘Per il mio bene’ e nel 2021 ha esordito come cantante, con il singolo Menage a trois.

Chi è il fidanzato, vita privata

Della vita privata della nota conduttrice si sa veramente poco. A quanto pare è stata fidanzata fino agli inizi del 2018 con il rapper Gemitaiz. Ora sembrerebbe essere single: è alla ricerca dell’amore vero?

Ema Stokholma: Instagram, dove seguirla

Su Instagram con il profilo ufficiale (@emastokholma) la dj è seguitissima: vanta oltre 300 mila followers.