Ballando con le Stelle 2022, chi sono i concorrenti: ecco tutti i nomi, quando inizia

Mancano ancora un po’ di settimane, ma i telespettatori di Rai 1 non aspettano altro. E cioè non vedono l’ora di sintonizzarsi il sabato sera e di seguire Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci che quest’anno debutterà in prima serata l’8 ottobre. Come sempre, protagonisti saranno personaggi del mondo dello spettacolo, pronti a scendere in pista e a mettersi in gioco: ma chi parteciperà?

Il cast di Ballando con le Stelle 2022

Fq Magazine ha svelato, in anteprima, il cast completo della trasmissione, dopo mesi di smentite e indiscrezioni. La partecipazione di Iva Zanicchi è stata ufficializzata diverse settimane fa, mentre secondo il sito Dagospia sono pronti a scendere in pista i giornalisti Luisella Costamagna e Giampiero Munghini. E ancora, potrebbero partecipare Alex Di Giorgio, famoso nuotatore, e Marta Flavi, conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo.

Dovrebbe mettersi in gioco anche Gabriel Garko, mentre secondo Tv Blogo l’attore no vax Enrico Montesano avrebbe accettato l’invito di Milly Carlucci. E lo stesso avrebbero fatto Nino D’Angelo e la speaker radiofonica Ema Stokholma.

Gli altri nomi

Stando alle conferme di FqMagazine, sarebbero pronti a scendere in pista anche Paola Barale, Rossana Banfi, Alessandro Egger (che ha prestato da piccolo il volto alla Kinder). Trattative in corso, invece, per aver nel cast Lorenzo Biagiarelli, chef e compagno di Selvaggia Lucarelli. Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare la conferma!