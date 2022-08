Iva Zanicchi nuda su Instagram: ‘Profilo hackerato’

Iva Zanicchi nuda su Instagram. No, la celebre cantante non ha virato per una svolta sensuale della sua carriera. Quanto accaduto è piuttosto riconducibile all’ attacco hacker che l’ha vista protagonista. Finita sotto i riflettori per la comparsa sul proprio profilo di uno scatto che la ritraeva senza veli, la foto incriminata è poi stata subito rimossa ma nonostante ciò la cantante ha tenuto a mettere nero su bianco cosa le fosse successo.

Iva Zanicchi nuda su Instagram: cosa è successo

La celebre cantante ha da sempre utilizzato il proprio profilo Instagram per condividere con i fan alcuni momenti della sua vita, rendendoli così partecipi a 360° delle proprie attività non solo professionali. La Zanicchi non ha mai avuto paura di mostrarsi sui social, condividendo con i followers sia momenti di vita quotidiana sia aspetti legati all’ambito professionale. Ora però la cantante è stata vittima di una disavventura.

È stata lei stessa a dichiarare di esser stata vittima di un attacco hacker. Non è passata inosservata una foto, subito rimossa, apparsa tra le storie del profilo Instagram che ha voluto violare l’intimità della cantante. Lo scatto incriminato vedeva la cantante senza veli, in un momento di relax mentre faceva un riposino sul divano senza né vestiti né biancheria intima.

I fan

L’anomalia non è passata inosservata ai suoi fan che subito si sono allarmati per la pubblicazione di uno scatto così intimo. Cercando di far repentinamente presente il problema, i follower hanno commentato sotto l’ultimo post che la Zanicchi aveva condiviso nel feed e fortunatamente — dopo qualche ora dalla pubblicazione della foto incriminata — la cantante è riuscita a recuperare i propri dati di accesso ad Instagram rimuovendo il contenuto che era stato pubblicato senza il suo consenso.

Le precisazioni della cantante

Dopo l’accaduto, Iva Zanicchi ha tenuto a precisare ai fan cosa fosse successo:

‘Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account’.