Estefania Bernal dall’Isola dei Famosi a Ballando con le Stelle 2022? L’indiscrezione

Dall’Isola dei Famosi a Ballando con le stelle? E’ questa l’indiscrezione che riguarda una delle naufraghe dell’ultima edizione del popolare realty show di casa Mediaset che potrebbe però approdare nella “rivale” Rai in un altro programma di successo. Stiamo parlando della bella Estefania Bernal che dopo essersi cimentata con le difficoltà dell’Isola potrebbe passare a quelle della danza.

La rivelazione di Estefania sul programma di Milly Carlucci: “Accetterei subito”

“Se mi offrissero un ruolo accetterei subito”, queste le parole di Estefania rilasciate al settimanale Confidenze. L’ex naufraga si è così raccontata:

“Appena sono rientrata dopo la finale, ho notato che qualcosa era cambiato e questo già a partire dall’aeroporto. C’è chi mi sorrideva e mi salutava, altri mi hanno chiesto l’autografo. Altri ancora mi hanno chiesto un selfie insieme. Futuro? Mi vedo con un uomo nella mia vita. Ballando con le Stelle o Pechino Express? Se mi offrissero un ruolo in un film accetterei subito“

Quando inizia Ballando con le stelle

Per ora dunque c’è soltanto un apprezzamento da parte di Estefania ma chissà se si trasformerà in qualcosa di più. Intanto il programma Ballando con le stelle dovrebbe ripartire ad ottobre 2022 e si è in attesa di capire quale sarà il cast definitivo (qui tutte le novità).

Chi è Estefania Bernal

Intanto vi menzioniamo qualche dato sulla bella Estefania. Nata il 4 dicembre del 1995 a Buenos Aires, nel quartiere di Almagro, la Bernal è una bellissima modella argentina di 26 anni. Vincitrice di Miss Universo Argentina nel 2016. A renderla famosa è stata soprattutto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi dove la modella è arrivata in semifinale prima di essere eliminata.

