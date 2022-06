Ballando con le Stelle, nuova stagione ricca di cambiamenti: Milly Carlucci annuncia le novità

La Rai ha da pochi giorni annunciato il nuovo palinsesto, tra fiction, film, documentari, programmi da non perdere. Tra questi anche Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera che resta una conferma: alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, che a quanto pare ha intenzione di stravolgere la trasmissione perché le novità e i cambiamenti sono dietro l’angolo.

Chi saranno i nuovi giurati di Ballando con le Stelle?

Nelle ultime ore non si fa altro che parlare di un possibile addio di Selvaggia Lucarelli, che da anni è giudice della trasmissione. Secondo Bubinoblog, invece, la giuria sarà riconfermata, quindi sulle poltrone rosse ritroveremo Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Caroline Smith, Guglielmo Mariotto e la pungente Selvaggia Lucarelli. Si vocifera anche della presenza di un sesto giurato, molto probabilmente Giancarlo Magalli (ma non è ancora confermata la notizia). In ogni caso, i giudici ‘veterani’ sono pronti, con le loro palette a giudicare le esibizioni dei ‘vip’, che decideranno anche quest’anno di scendere in pista e mettersi in gioco.

Cast concorrenti

Nella prossima edizione ritroveremo anche Rossella Erra, nel ruolo di giurata del popolo. Mentre ancora è tutto avvolto nel mistero il cast dei concorrenti: tra i nomi più ‘papabili’ ci sono quelli di Ivan Zanicchi, Drusilla Foer, Emanuel Caserio e Bianca Guaccero.

Quante puntate sono?

Stando alle anticipazioni fornite dal sito Bubinoblog, la nuova edizione di Ballando con le Stelle potrebbe essere più lunga del solito: si parla, infatti, di ben 11 puntate. La trasmissione dovrebbe prendere il via sabato 8 ottobre e finire poco prima di Natale!

https://www.instagram.com/tv/CfbASYWNj50/?utm_source=ig_web_copy_link