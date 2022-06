Palinsesti Rai 2022-2023, cosa vedremo in tv da settembre: fiction, film e programmi

Per una stagione televisiva che finisce, ce n’è sempre una che inizia. E lo sa bene la Rai, l’azienda che oggi ha presentato il nuovo palinsesto per il 2022-2023, con tantissimi nuovi programmi, film, fiction da non perdere. Ancora qualche mese, poi da settembre i telespettatori potranno sintonizzarsi sui vari canali e scegliere perché le alternative non mancano di certo.

Alessia Marcuzzi torna su Rai 2: ecco cosa condurrà

Ritorno atteso in casa ‘Rai’ quello di Alessia Marcuzzi, che dopo ben 25 anni trascorsi a Mediaset sbarcherà su Rai 2 con un nuovo programma. Ma non solo. Tra le novità anche il ritorno di Mara Maionchi, Alessandro Cattelan e Geppi Cucciari che sarà in prime time con un nuovo people show. Novità sì, ma anche conferme e serate speciali, da non perdere.

Lo show di Gianni Morandi (e non solo)

Il 19 dicembre, infatti, Gianni Morandi festeggerà i 60 anni di carriera a Bologna, mentre il 31 dicembre si aspetterà il nuovo anno con Amadeus. Novità nel prime time di Rai 3 con uno show che vedrà alla conduzione e al timone Cristiano Malgioglio.

Come sarà l’informazione della Rai nella prossima stagione

L’informazione della Rai per la prossima stagione televisiva sarà affidata a Ilaria D’Amico, Marco Damilano, Giancarlo De Cataldo: sono loro i volti nuovi. Su Rai 2, infatti, dal 6 ottobre partirà Che c’è di nuovo, programma condotto da Ilaria D’Amico, mentre su Rai 3 tutti i giorni ci sarà Il fatto del giorno con Marco Damilano. Giancarlo De Cataldo, invece, si occuperà dei grandi delitti della storia italiana. Monica Giandotti condurrà Agorà al posto di Luisella Costamagna.

Quali sono le nuove fiction? Data di uscita

Ma vediamo, ora, quali saranno le fiction (tra nuove stagioni e conferme), con tutte le date di uscita (o almeno il periodo da segnare sul calendario):

Autunno 2022

In autunno usciranno queste serie tv, ma al momento la data certa ancora non c’è:

Esterno Notte

Il nostro Generale

Sopravvissuti

Il commissario Montalbano – Versione Restaurata

Mina Settembre 2

Imma Tataranni – Sostituto Procuratore 2 (Nuovi episodi)

Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso

Il giro del mondo in 80 giorni

Non ti pago

Tutto per mio figlio

Arnoldo Mondadori – I libri per cambiare il mondo

Serie nel 2023

Da gennaio, invece, il nuovo anno inizierà con tantissime novità. Ecco quali:

Che Dio Ci Aiuti 7

Un passo dal cielo 7

Mai più come prima

Le indagini di Lolita Lobosco 2

Sei donne

Il commissario Riccardi 2

Il maresciallo Fenoglio

Fiori sopra l’inferno

Rocco Schiavone 5

Vivere non è un gioco da ragazzi

Circeo

Mare Fuori 3

La porta rossa 3

Il countdown, quindi, si può attivare perché da settembre in televisione torneranno tantissimi programmi, film e serie tv. L’obiettivo della Rai, d’altra parte, resta uno: “Nuovi programmi e nuove forme di comunicazione, per una visione del Paese e dell’azienda che guarda al futuro”, proprio come ha detto l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes durante la presentazione dell’offerta televisiva.