Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, canzoni, figli, moglie, Instagram, testo, video e significato di ‘Apri tutte le porte’

Nuova e imperdibile edizione del Festival di Sanremo, condotto per la terza volta consecutiva da Amadeus. Tra i big in gara anche Gianni Morandi che salirà sul palco dell’Ariston esibendosi sulle note del brano ‘Apri tutte le porte’. Ma conosciamolo meglio, scopriamo di più sul cantante e sul testo della canzone che ha deciso di presentare a Sanremo.

Gianni Morandi al Festival di Sanremo 2022: chi è, età, carriera e canzoni

Gianni Morandi è nato a Monghidoro l’11 dicembre del 1944, da una famiglia di modeste condizioni economiche: il padre Renato era un ciabattino, la madre Clara Eleonora una casalinga. Morandi è un noto cantante, musicista, attore e conduttore ed è considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Nella sua brillante carriera, tra l’altro, ha anche condotto per ben due edizioni il Festival della canzone italiana, nel 2011 e nel 2012 ed è stato presidente onorario del Bologna F.C dal 2014 al 2014.

Chi è la moglie di Gianni Morandi, figli e vita privata, Instagram

Gianni Morandi dal 1966 al 1979 è stato sposato con Laura Efrikian: la coppia ha avuto 3 figli, Serena (nata nel 1967 ma vissuta poche ore), Marianna e Marco, che lo hanno reso nonno di cinque nipotini. Il cantante il 10 novembre del 2004 ha sposato in seconde nozze Anna Dan: la coppia ha un figlio, Pietro, nato nel 1997 e che nella vita è musicista come il padre e il fratello maggiore. Gianni Morandi è molto seguito sui social. Su Instagram (@morandi_official) vanta oltre 1 milione di followers.

Gianni Morandi, testo e video della canzone ‘Apri tutte le porte’ del Festival di Sanremo 2022

Si chiama “Apri tutte le porte” la canzone con cui Gianni Morandi salirà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo. Di seguito il testo completo:

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore

Significato

Il testo porta la firma di Jovanotti e il brano è legato a tematiche attuali. Un pezzo speranzoso, che cerca di fa uscire fuori dal tunnel buio. Un inno alla vita, perché non ci si deve arrendere mai e tutto, si sa, ruota attorno all’amore.