Tutti i sogni ancora in volo, lo show di Massimo Ranieri: anticipazioni 26 maggio, ospiti prima puntata

Finalmente l’attesa è (quasi) finita e il conto alla rovescia si può attivare perché è davvero tutto pronto per lo show di Massimo Ranieri, il grande cantautore che torna in tv, sul piccolo schermo, con due serate speciali di ‘Tutti i sogni ancora in volo’. Un grande spettacolo che vuole omaggiare il varietà di una volta, un racconto fatto di storie, aneddoti personali, belle canzoni, emozioni. Per un tuffo nel passato, nei tempi che furono. Ad accompagnare Massimo Ranieri, in questo suo viaggio tra i grandi classici della canzone italiana, ci sarà una fan d’eccezione: Rocío Muñoz Morales.

Chi sono gli ospiti della prima puntata dello show di Massimo Ranieri su Rai 1

Come si legge sul comunicato ufficiale, gli ospiti della prima puntata, che andrà in onda venerdì 26 maggio, saranno artisti della scena musicale italiana come Gianni Morandi, Diodato, Noemi, The Kolors. La scenografia, realizzata da Gennaro Amendola, è quella delle grandi occasioni ed evoca gli show degli anni ‘60 e ’70. La regia televisiva, che giocherà fra tradizione e modernità, è affidata a Duccio Forzano, mentre l’orchestra è diretta dal Maestro Leonardo De Amicis e a dirigere il corpo di ballo e ideare le coreografie c’è Grazia Cundaria.

A che ora inizia, dove vedere le repliche e data prossima puntata

L’appuntamento con la prima puntata dello show ‘Tutti i sogni ancora in volo‘ è per venerdì 26 maggio su Rai 1, a partire dalle 21.30. Si tratta, lo ricordiamo, di un programma di Massimo Ranieri scritto con Ivana Sabatini, Carmelo La Rocca, Matteo Catalano, Barbara Boncompagni, Duccio Forzano, Giacomo Berdini e la collaborazione di Marco De Antoniis. La regia è di Duccio Forzano; scenografia di Gennaro Amendola; direttore musicale Leonardo De Amicis; coreografie di Grazia Cundari.. Produttore esecutivo per Ballandi Luca Catalano, Produttore esecutivo Maria Teresa Mazzoni.

La prossima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, andrà in onda sempre su Rai 1 il 2 giugno. E si potrà seguire in streaming anche sul portale Rai Play, dove saranno disponibili le repliche.