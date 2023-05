Quando inizia Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1? Scaletta e ospiti dello show di Massimo Ranieri

Tutto pronto per un nuovissimo show scritto e diretto dal grande cantautore della musica partenopea Massimo Ranieri. Una voce che ha segnato la storia della musica italiana vendendo oltre 14 milioni di dischi, record mondiale. Ha deciso di tornare sul piccolo schermo portando uno spettacolo musicale del tutto inedito: “Tutti i sogni ancora in volo“. Lo presenterà oggi nel salotto di Domenica In con Mara Venier, di cui è ospite. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco di cosa parlerà e quando andrà in onda: tutte le info!

Il nuovo show di Massimo Ranieri su Rai 1

Il cantante Massimo Ranieri è entusiasta di presentare il suo nuovo spettacolo in onda su Rai 1. Non ha voluto rilasciare troppi spoiler su quello che vedremo in tv, ma sappiamo che sarà uno spettacolo all’insegna della musica e della storia musicale italiana. Arriveranno tanti musicisti famosi ad esibirsi e ci sarà anche una grande orchestra in studio. Non solo: una parte sarà dedicata alla musica del protagonista: Massimo Ranieri e verranno ripercorsi i punti salienti della sua carriera. Che sia l’inizio di un nuovo programma televisivo che segnerà la storia della Rai?

Quando inizia Tutti i sogni ancora in volo e dove vederlo

Lo show, come annunciato da Ranieri, andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 21. La prima puntata ci sarà venerdì 26 maggio. Per adesso è composto soltanto da due puntate, in realtà pare che siano “pilota”: cioè serviranno a monitorare il numero di ascolti. Se andrà bene, probabilmente verranno registrate nuove puntate. Il titolo “Tutti i sogni ancora in volo” è lo stesso del tour musicale del cantante degli ultimi due anni. Sarà possibile recuperare la visione dello show in streaming su RaiPlay.

Scaletta e ospiti dello spettacolo

La scaletta dello spettacolo rimane top secret fino all’ultimo momento. Sono stati rivelati, però, alcuni nomi che vedremo al fianco del grande cantante. Rocìo Munoz Morales, grande amica dello showman, sarà la co-conduttrice. Come ospiti speciali sono stati rivelati i nomi di due grandi cantati italiani: Tiziano Ferro e Diodato. Quali altre sorprese ci riserva?