Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 21 maggio 2023: anticipazioni puntata

Come ogni domenica che si rispetti l’appuntamento su Rai 1 è solo uno. Ed è quello, i telespettatori lo sanno bene, con Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier che da anni, ormai, tiene compagnia al pubblico da casa. Con interviste inedite, ospiti vip che si raccontano a cuore aperto e senza freni, grandi emozioni e bella musica. Ecco tutte le anticipazioni della prossima puntata, quella di domenica 21 maggio che prenderà il via, in diretta, a partire dalle 14.

Massimo Ranieri come ospite di Mara Venier a Domenica In

Stando alle anticipazioni, riportate in esclusiva su TvBlogo, la padrona di casa Mara Venier domenica 21 maggio accoglierà in studio Massimo Ranieri, che nello studio accanto a Domenica In sta provando da giorni il suo nuovo spettacolo ‘Tutti i sogni ancora in volo’, che prenderà il via la prossima settimana, venerdì 26 maggio. Il cantautore si racconterà a cuore aperto, senza freni e senza tralasciare nessun aspetto della sua vita professionale e…sentimentale!

Il caso della veggente Gisella Cardia a Domenica In

Ma non finisce qui. Da Mara Venier si parlerà della sedicente veggente Gisella Cardia, che sostiene di vedere la madonna a Trevignano. In studio ci sarà Luigi Avella, il fedele pentito che ha donato a Gisella e alla sua famiglia ingenti somme di denaro.

Tutti gli altri ospiti, da Marcella Bella a Minnie Minoprio

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, in studio arriverà Marcella Bella, che ripercorrerà tutta la sua carriera e ricorderà alcune delle sue canzoni più famose, scritte soprattutto dal fratello Gianni. Da Mara Venier, poi, arriverà Massimiliano Ossini, il volto storico e conduttore di Unomattina e Linea Bianca, che si racconterà dalla carriera all’amore. Per la musica Mara Venier accoglierà in studio Rossana Luttazzi, che sarà lì per ricordare il marito Lelio. E lo farà, probabilmente, con Minnie Minoprio.

Fabrizio Moro e Ronn Moss da Mara Venier

E ancora, dalla ‘zia nazionale’ domenica 21 maggio arriverà Fabrizio Moro, che sarà in studio con la sua band per lanciare il nuovo pezzo ‘Dove’, che fa parte dell’EP ‘La mia voce vol.20. Ma non solo. Mara Venier accoglierà in studio anche l’attore Ronn Moss, che presenterà con la sua band il nuovo brano ‘Surprise trip love’.

Insomma, una puntata, come tutte del resto, ricca di ospiti e grandi emozioni. L’appuntamento con Domenica In è per il 21 maggio a partire dalle 14.