Marcella Bella: chi è, età, carriera, canzoni, oggi, Instagram, chi è il marito, figli, vita privata

Dopo l’emozionante puntata di ieri, Silvia Toffanin è pronta ad accogliere in studio, nel salotto di Verissimo, nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo che si racconteranno a cuore aperto. Dalla carriera all’amore, proprio come farà Marcella Bella, la nota cantante italiana. Che ripercorrerà i suoi successi, parlerà delle sue canzoni più belle, che hanno fatto la storia della musica, e dell’amore per il marito.

Dagli esordi al debutto di Marcella Bella

Marcella Bella è nata a Catania il 18 giugno del 1952 ed è una nota cantante. Nel 1965 ha vinto le selezioni per partecipare al Festival degli sconosciuti di Ariccia, una rassegna canora organizzata da Teddy Reno, ma ha soli 13 anni e non ha vinto da regolamento. Nel 1968, l’incontro con Ivo Callegari, ha dato a Marcella l’opportunità di firmare un contratto: ha così inciso il suo primo 45 giri nel 1969. Nel 1972 ha ottenuto la consacrazione con la partecipazione al Festival di Sanremo con Montagne verdi, brano scritto da suo fratello Gianni e da Giancarlo Bigazzi.

I successi, le canzoni

Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro. Ha partecipato anche nel 1986 al Festival di Sanremo con “Senza un briciolo di testa” e si è classificata al terzo posto. Nel 2018, ripercorrendo la sua carriera più recente, ha partecipato come coach e giurata alla prima edizione di Ora o mai più, poi nel 2019 ha partecipato alla seconda edizione del programma e nel 2019 ha festeggiato con un concerto-spettacolo al Teatro Brancaccio di Roma i suoi cinquant’anni di carriera. Nel 2021, invece, ha preso parte alla prima edizione di Star in the Star come giurata.

Chi è il marito, vita privata

Marcella Bella è la sorella minore del cantautore Gianni Bella. Riguardo la sua sfera sentimentale, sappiamo che nel 1973 ha avuto una relazione con il bassista dei Pooh Red Canzian. Nel 1979, invece, la cantante ha conosciuto l’imprenditore milanese Mario Merello: i due si sono sposati nel 1989 e dall’unione sono nati tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso.

Marcella Bella punta tutto su Instagram

Marcella Bella ha un account Instagram @marcellabella.official e vanta oltre 70 mila followers.